Nestlé Needs YOUth: Υποστηρίζοντας τους νέους, αλλάζοντας τον κόσμο

Πώς ονειρεύονται σήμερα οι νέοι και οι νέες το επαγγελματικό μέλλον τους; Πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εξελιχθούν και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους; Όταν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα παραγωγικό περιβάλλον που τους υποστηρίζει στην επίτευξη των στόχων τους, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Αυτό αποδεικνύει η παγκόσμια πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth, που εγκαινιάστηκε στην Αθήνα το 2013 και συνεχίζεται δυναμικά μέχρι σήμερα. Ήδη η Nestlé Ελλάς, στο διάστημα 2014 – 2022, έχει προσφέρει 720 ευκαιρίες απασχόλησης και 344 θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους και νέες κάτω των 30 ετών, που σήμερα, σε μεγάλο ποσοστό, έχουν ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Την ίδια περίοδο, το 75% των νέων θέσεων απασχόλησης στη Nestlé Ελλάς έχει καλυφθεί από εργαζόμενους κάτω των 30 ετών.

Πάνω από 15.000 ταλαντούχοι νέοι και νέες έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις του Nestlé Needs YOUth, παίρνοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά εφόδια για να εκκινήσουν δυναμικά και ελπιδοφόρα την επαγγελματική τους ζωή. Οι προσωπικές ιστορίες είναι πολλές, τα παραδείγματα γεμάτα αισιοδοξία για το μέλλον. Η Kατερίνα Αχτύπη, πτυχιούχος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, βρέθηκε μέσα από την πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth, στην οποία συμμετείχε το 2020, στο Τμήμα Βιώσιμων Συσκευασιών της Nestlé Ελλάς, της οποίας αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι. «Εργάστηκα σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ευρώπη, με κύριο θέμα την έρευνα στην μικροπλαστική ρύπανση και την ωκεανογραφία. Παράλληλα έκανα εθελοντισμό σε περιβαλλοντικές οργανώσεις», εξηγεί ανατρέχοντας στην έως τώρα επαγγελματική πορεία της. «Αποφάσισα να συμμετάσχω στην πρωτοβουλία της Nestlé για την υποστήριξη των νέων, γιατί η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα το περιβάλλον. Μετά τη λήξη της πρακτικής μου μέσω του προγράμματος Nestlé Needs YOUth, συνέχισα να εργάζομαι στην εταιρεία ως Sustainable Packaging Assistant, μοιράζοντας τον χρόνο μου μεταξύ σχεδίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα και ενός παγκόσμιου έργου που υλοποιείται σε συνεργασία με τα κεντρικά του Ομίλου».

Τον Μάιο του 2022, στο πλαίσιο του European Vocational Skills Week, η Κατερίνα Αχτύπη παραβρέθηκε σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με συμμετοχή μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων εταιρειών, όπου συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα γύρω από τις δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα για τη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία. «Η Nestlé Ελλάς πίστεψε σε μένα και συνεχίζει να μου δίνει καθημερινά τη δυνατότητα να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να εξελιχθώ», σημειώνει.

Στην πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth εντάσσεται και το πρόγραμμα Alliance 4 YOUth, στο οποίο φέτος η Nestlé Ελλάς συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία προχώρησε σε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε νέους και νέες, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να έρθουν σε επαφή με έμπειρα στελέχη και να έχουν την ευκαιρία εξάμηνης απασχόλησης σε μια μεγάλη εταιρεία. «Όταν βοηθάμε τους νέους ανθρώπους να κρατήσουν τα όνειρά τους ζωντανά και να πετύχουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους, κτίζουμε το μέλλον. Είναι απαραίτητο να τους εξοπλίσουμε με όλα τα εφόδια που χρειάζονται γιατί είναι οι αυριανοί επιχειρηματίες και στελέχη, εκείνοι που θέλουμε να δημιουργήσουν, να πρωτοπορήσουν και να φέρουν αλλαγές. Και στη Nestlé Ελλάς γίνεται πράξη, κάθε μέρα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Αδαμίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Nestlé Ελλάς.