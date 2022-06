Eurobank: Εκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5%

Την πρώτη ομολογιακή έκδοση από ελληνική τράπεζα το 2022 πραγματοποίησε χθες η Eurobank, εκδίδοντας ομόλογο της κατηγορίας senior preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5%.

Η έκδοση που στόχο έχει να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, για το 2022 πραγματοποιήθηκε εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η άνοδος των spreads του ελληνικού Δημοσίου, που έχει συμπαρασύρει και σε άνοδο το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές τράπεζες. Με δεδομένο ότι οι προσφορές ανήλθαν στα 650 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο για άντληση 350 εκατ. ευρώ, πηγές της τράπεζας δηλώνουν την ικανοποίησή τους για την έκδοση, ενώ στην κάλυψη συμμετείχαν παλαιοί και νέοι ξένοι επενδυτές, καθώς και ελληνικές τράπεζες.

Η άνοδος των spreads του ελληνικού Δημοσίου έχει συμπαρασύρει σε άνοδο το κόστος δανεισμού των τραπεζών.

Η έκδοση είναι διάρκειας 2,75 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 1,75 έτη, μικρότερη δηλαδή από τις δύο προηγούμενες εκδόσεις senior preferred που είχε εκδώσει η τράπεζα τον Απρίλιο του 2021 ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125%, και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, επίσης 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,375%, και λήξη το 2027 και το 2028. Ενδεικτικό της επιδείνωσης των συνθηκών στις αγορές είναι ότι η απόδοση σήμερα των δύο ομολόγων διαμορφώνεται κοντά στο 5,5%. Οπως είχε ανακοινώσει η διοίκηση της Eurobank κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου, η τράπεζα έχει καλύψει τον στόχο για τα κεφάλαια MREL με βάση τα στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2022, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων. Συγκεκριμένα, ο στόχος του MREL είχε τεθεί στο 17,8% του σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) και στο 20,5% για τις αρχές του 2023, ενώ για τα τέλη του 2025 ο στόχος αυξάνεται στο 27% –με βάση τα σημερινά δεδομένα για την εξέλιξη του ενεργητικού της τράπεζας–, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ συνολικές εκδόσεις όλων των κατηγοριών (senior preferred, Tier II και AT1) έως τα τέλη της περιόδου.

Η απόφαση της Eurobank να προχωρήσει στη χθεσινή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ αποτελεί μια συνδυασμένη στρατηγική, που εξυπηρετεί τον συνολικότερο στόχο κάλυψης των υποχρεώσεων MREL αλλά και συγκράτησης του κόστους στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα με βάση την εξέλιξη του κόστους των Tier II ομολόγων που έχει εκτοξευθεί πάνω από το 8%. Ετσι, η χθεσινή έκδοση επιτρέπει στην τράπεζα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τον εάν επέλεγε να προσφύγει στις αγορές για να αντικαταστήσει το ομόλογο Tier II που έχει εκδώσει το 2018. Πρόκειται για το ομόλογο ύψους 950 εκατ. ευρώ που είχε καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4% και με δυνατότητα ανάκλησης το 2023, το οποίο σήμερα είναι φθηνότερο σε σχέση με τα ισχύοντα στην αγορά. Στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση της Eurobank είχε προαναγγείλει ότι εφόσον η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί θα συνεκτιμήσει το ενδεχόμενο μη ανάκλησής του, σταθμίζοντας την απώλεια κεφαλαίου που θα έχει η απομείωσή του κατά 20% ανά έτος από τα εποπτικά κεφάλαια μετά την 5ετία. Να σημειωθεί ότι ο SRB για τα Tier II ομόλογα ορίζει ότι μετά την 5ετία απομειώνεται η αξία τους που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια κατά 20% κάθε χρόνο, και επομένως όσο πλησιάζουν στην ωρίμανσή τους μειώνεται και η συνεισφορά τους στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Ετσι η τράπεζα προσανατολίζεται στη μη ανάκληση του ομολόγου των 950 εκατ. ευρώ, διακρατώντας τον τίτλο και στην έκδοση μέρους αυτού, ίσου με το ποσό της ετήσιας απομείωσης.