Η Ideal Holdings σχεδιάζει δύο εξαγορές μέχρι τα τέλη του έτους

Σε δύο ακόμη εξαγορές φιλοδοξεί να έχει προχωρήσει η Ideal Holdings έως το τέλος του έτους, εκ των οποίων η μία θα αφορά τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, όπου ήδη η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των εταιρειών ADACOM και Netbull. Η δεύτερη σημειωτέον εξαγοράστηκε φέτος, όπως επίσης και η Coleus Packaging, βιομηχανία παραγωγής μεταλλικών πωμάτων στη Νότια Αφρική. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση της Coleus Packaging αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Αν και ο πρόεδρος της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, απέφυγε να προβεί σε εκτιμήσεις για τα μεγέθη της εισηγμένης το 2022, λόγω της πολύ μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά, εμφανίστηκε ιδιαιτέρως αισιόδοξος για την πορεία των εταιρειών που ανήκουν στην Ideal Holdings. Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα παραγωγής μεταλλικών πωμάτων από την Astir Vitogiannis και πλέον και την Coleus Packaging, οι πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 75 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 11-12 εκατ. ευρώ, λόγω του πολύ ισχυρού εξαγωγικού χαρακτήρα της εν λόγω δραστηριότητας και της αυξημένης ζήτησης για γυάλινες συσκευασίες (που απαιτούν μεταλλικό πώμα) έναντι του αλουμινένιου κουτιού.

Χρονιά με ρεκόρ ανάπτυξης σημειώνει μέχρι στιγμής η Three Cents, εταιρεία παραγωγής premium mixers (αναψυκτικά για τη χρήση σε κοκτέιλ). Μάλιστα, αν και στην Ελλάδα αναμένεται η εταιρεία να κάνει ρεκόρ πωλήσεων, οι πωλήσεις της στο εξωτερικό προβλέπεται ότι θα υπερβούν αυτές της εγχώριας αγοράς. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα της Three Cents εξάγονται σε 34 χώρες και στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του σήματος σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε μεσοπρόθεσμα η εταιρεία να αποτελέσει στόχο εξαγοράς μεγάλου πολυεθνικού παίκτη του κλάδου των ποτών. Το 2021 η Three Cents έκανε πωλήσεις 7,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA της διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όπου η Ideal Holdings δραστηριοποιείται μέσω της ADACOM και της προσφάτως εξαγορασθείσας Netbull, στόχος είναι η περαιτέρω μεγέθυνση της δραστηριότητας μέσω νέας εξαγοράς. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν 17,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA 2,4 εκατ. ευρώ.

Στο «ραντάρ» της Ideal Holdings βρίσκονται και άλλες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση αυτές να είναι υγιείς οικονομικά, να έχουν καλό μάνατζμεντ και προοπτικές ανάπτυξης, είτε μόνες τους είτε μέσω εξαγορών.