Διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς του ΙοΤ στην Ευρώπη

Κάτι λιγότερο από 210 δισ. δολ. θα δαπανήσουν φέτος επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς στην Ευρώπη στην πολλά υποσχόμενη και ταχέως ανερχόμενη αγορά του Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων). Οπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, οι ευρωπαϊκές δαπάνες στην τεχνολογία ΙοΤ θα «τρέξουν» το 2022 με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και κόντρα στη διεθνή πληθωριστική κρίση. Μάλιστα, ο διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς του ΙοΤ, σύμφωνα με το «IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide in Europe», το οποίο επικαλείται ο ΣΕΠΕ, θα διατηρηθεί έως και το 2026 τουλάχιστον. Η εταιρεία εκτιμά ότι, αν και βρισκόμαστε εν μέσω γεωπολιτικών συγκρούσεων και μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας, η ευρωπαϊκή αγορά IoT θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι πριν από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί το 2022 σε διάφορους τομείς, όπως η μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, οι υποδομές και η υγειονομική περίθαλψη, όπου η ανάγκη διατήρησης των λειτουργιών και βελτίωσης των επιδόσεων είναι επιτακτική και άρα οι επενδύσεις στο ΙοΤ απαραίτητες. Το 2022, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών αναμένεται να είναι στον τομέα της μεταποίησης και των πόρων, λόγω περιπτώσεων χρήσης που σχετίζονται με λύσεις πρόβλεψης συντήρησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παραγωγής, όπου οι λύσεις IoT χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Μεγάλη ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά του ΙοΤ αναμένεται να δώσει η αυξανόμενη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και η επιτακτική ανάγκη για εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Το IoT είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη διαθεσιμότητα και τον προγραμματισμό κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο, τις ειδοποιήσεις χρέωσης, την αυτοματοποιημένη χρέωση και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ενας άλλος παράγοντας που επιδρά θετικά στην αγορά ΙοΤ της Ευρώπης είναι η αυξημένη ζήτηση από πλευράς ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για παρακολούθηση της ασφάλειας μέσω βίντεο. Η IDC αναμένει ότι οι λύσεις IoT για ανάλυση βίντεο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων αλγορίθμων, με στόχο την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την ανάλυση ζωντανών ή αποθηκευμένων ροών βίντεο σε διάφορες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών αναλύσεων και της επιτήρησης ασφαλείας, θα κερδίζει έδαφος σταδιακά τα επόμενα δύο χρόνια σε πολλούς κλάδους.

Παρά την πανδημία, το IoT έχει εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου οι οργανισμοί έπρεπε να καλύψουν τη διαφορά με πιο προηγμένες χώρες στη Δυτική Ευρώπη όσον αφορά την ωριμότητα και την υιοθέτηση. Ωστόσο, λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, η υιοθέτηση λύσεων IoT στη Ρωσία θα επηρεαστεί έντονα, ενώ άλλες χώρες στην περιοχή θα επηρεαστούν από την αβεβαιότητα των επιχειρήσεων και τις ανακατατάξεις στις προτεραιότητές τους.