Τουρκία: Πιέσεις στα ομόλογα τραπεζών και επιχειρήσεων

Ανάμεσα στις εταιρείες των οποίων τα ομόλογα δέχονται έντονες πιέσεις είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας, Turk Telekomunikasyon AS, καθώς και δύο ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης που έχουν εκδώσει δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Τουρκίας, η Akbank TAS και η Turkiye Is Bankasi AS. [SHUTTERSTOCK]