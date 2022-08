Στην Coca-Cola τα ελληνικά αναψυκτικά Three Cents

Δεν χρειάζεται να ξέρεις από αλγορίθμους και κώδικες ώστε να φτιάξεις μια επιτυχημένη εταιρεία που μέσα σε λίγα χρόνια θα κινήσει το ενδιαφέρον ενός fund με ηχηρά ονόματα από πίσω και στη συνέχεια μιας πολυεθνικής. Αρκεί να ξέρεις τι ζητάει ο καταναλωτής από ένα κοκτέιλ και να του προτείνεις κάτι διαφορετικό.

Οι τέσσερις νέοι που το 2014 έφτιαξαν τη Three Cents, την εταιρεία η οποία πλέον θα ανήκει στον όμιλο της Coca-Cola HBC AG, δεν παρασκεύασαν ένα ακόμη αναψυκτικό. Δεν έφτιαξαν μια ακόμη σόδα, αλλά μια σόδα με χυμό ροζ γκρέιπφρουτ, κάνοντας πολλούς από τότε να μιμηθούν τη συνταγή, ούτε ένα απλό τόνικ, αλλά ένα προϊόν με αρώματα βασιλικού, αγγουριού, εσπεριδοειδών και μπαχαρικών. Στην ουσία η Three Cents συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση μιας ειδικής κατηγορίας αναψυκτικών, των αναψυκτικών για κοκτέιλ (μίξερ).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Χθες ανακοινώθηκε η εξαγορά της Three Cents από τη CC Beverages Holdings II B.V., εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ οι ιδρυτές της Three Cents, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη να «τρέχουν» την εταιρεία και όταν αυτή είχε εξαγορασθεί από το fund Virtus και εν συνεχεία από την Ideal Holdings, θα ενταχθούν στο δυναμικό του ομίλου της Coca-Cola HBC και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της Coca-Cola HBC, «θα συνεχίσουν να προωθούν το σήμα, παρέχοντας την ηγεσία τους και το όραμά τους». Για την ώρα η εμφιάλωση των προϊόντων της Three Cents θα εξακολουθήσει να γίνεται στο εργοστάσιο του METAXA και η διανομή από την ΑΜΒΥΞ βάσει της συμφωνίας που υπάρχει. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα αναμένεται η παραγωγή και εμφιάλωση να γίνεται πλέον σε μονάδα της Coca-Cola HBC.

Η Three Cents ιδρύθηκε από τους Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Μπάγκο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, τέσσερις νέους με εμπειρία στον χώρο των μπαρ και του εμπορίου. Η εταιρεία είχε βρεθεί στο επενδυτικό στόχαστρο του fund Virtus από τον Σεπτέμβριο του 2018, το οποίο τελικά εξαγόρασε τον Ιανουάριο του 2020 το 51% της εταιρείας και στη συνέχεια το 100% αυτής. Πέρυσι το fund Virtus έγινε ο κύριος μέτοχος της εισηγμένης στο Χ.Α. Ideal Holdings, εισφέροντας σε αυτή τις μετοχές και της Three Cents. Με πρώτο ουσιαστικά έτος λειτουργίας το 2015, η Three Cents κατάφερε μέσα σε επτά χρόνια να έχει πωλήσεις, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, 7,7 εκατ. ευρώ (το 2021) και EBITDA 1,5 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα της Three Cents εξάγονται σήμερα σε πάνω από 36 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ από τον Νοέμβριο του 2020 διατίθενται και στη λεγόμενη «ζεστή αγορά» (σούπερ μάρκετ).

Μέσα από την εξαγορά της Three Cents η Coca-Cola HBC επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατηγική της για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλωτή 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (η περίφημη στρατηγική 24/7). «Καλά τοποθετημένη στην κατηγορία των σούπερ premium προϊόντων, η Three Cents θα συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC για τα ποτά για ενηλίκους, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τα σήματα Schweppes και Kinley», επισημαίνει ο όμιλος στη χθεσινή ανακοίνωσή του. Σημειώνεται εδώ ότι το Schweppes είναι σήμα της The Coca-Cola Company, ενώ το Kinley το εμφιαλώνει η Coca-Cola HBC σε συνεργασία με τρίτους.