ΕΣΠΑ: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν για 6 έργα άνω του 1,5 δισ. ευρώ

Η συνέχιση του προγράμματος «Εξοικονομώ» θα λάβει τη μερίδα του λέοντος από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027: Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που εγκρίθηκε την Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντικοί πόροι θα διατεθούν για την αναβάθμιση μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ ανάμεσα στα στρατηγικής σημασίας έργα που ενέταξε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νέο ΕΣΠΑ ξεχωρίζει η συνέχιση των αντιπλημμυρικών έργων, η β΄ φάση ανάπλασης του Φαληρικού Ορμου, το πρόγραμμα GReco Islands και δύο μεγάλοι ποδηλατόδρομοι στην Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

• Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα συνεχιστεί και στο νέο ΕΣΠΑ, με εγγεγραμμένους πόρους 625 εκατ. ευρώ. Το έργο θα συνεχιστεί έως το 2027 περίπου στην ίδια βάση με σήμερα, χρηματοδοτώντας κουφώματα, συστήματα σκίασης-αερισμού, εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας-στέγης, συστήματα θέρμανσης-ψύξης εσωτερικού χώρου, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, συστήματα διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμισης φωτισμού (για κοινόχρηστους χώρους). Οι παρεμβάσεις και ο ενεργειακός στόχος του κάθε έργου καθορίζονται από την ex ante ενεργειακή επιθεώρηση. Επίσης καλύπτονται οι ex ante και ex post ενεργειακές επιθεωρήσεις, καθώς και μελέτες και άδειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

• Δημιουργία ή αναβάθμιση μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων. Με δεδομένο ότι η Ε.Ε. δεν χρηματοδοτεί πλέον μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, η χρηματοδότηση του νέου ΕΣΠΑ –έως 500 εκατ. ευρώ– θα κατευθυνθεί στην κατασκευή «μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης» που δέχονται και επεξεργάζονται πρωτίστως αστικά απόβλητα που συλλέγονται χωριστά, με σκοπό την ανάκτηση υλικών μέσω μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Επίσης θα χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση μονάδων που ξεκίνησαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και η αναβάθμιση υφισταμένων.

Στα στρατηγικής σημασίας έργα του προγράμματος και η αναβάθμιση μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

• Αντιπλημμυρική θωράκιση. Στο νέο ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογιστεί 170 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση των έργων-γεφυρών που χρηματοδοτήθηκαν σε πρώτη φάση από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, την ΕΤΕπ και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική, στην Εύβοια και αλλού.

• Ανάπλαση Φαληρικού Ορμου. Θα χρηματοδοτηθεί η β΄ φάση των έργων της ανάπλασης, ύψους 140 εκατ. ευρώ, με την οποία ο σημερινός εργοταξιακός χώρος θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο δημόσιο μητροπολιτικό πάρκο, με βάση τον σχεδιασμό του Renzo Piano. Η ένταξη του έργου θα δώσει επιτέλους συγκεκριμένο ορίζοντα ολοκλήρωσης στο πολύπαθο έργο, που «σέρνεται» την τελευταία διετία. Υπεύθυνη για το έργο είναι η Περιφέρεια Αττικής.

• Πρόγραμμα GReco Islands. Η συνέχιση του προγράμματος έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ για 100 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά την ενεργειακή αυτονόμηση μικρών νησιών: οι βασικοί τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνουν την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των νησιών, τη συνδεσιμότητα, καθώς και τον τουρισμό. Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει τη φιλοσοφία –αλλά όχι τις διαδικασίες– Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) .

• Νέοι ποδηλατόδρομοι. Στο νέο ΕΣΠΑ έχουν εγγραφεί 32 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων. Ειδικά για την Αττική θα υποστηριχθούν δύο έργα: ο ποδηλατικός διάδρομος Κατεχάκη – Γουδί – Ζωγράφου – Ευαγγελισμός, μήκους 10 χλμ., που ξεκινάει από τον σταθμό μετρό Κατεχάκη και διατρέχει το Πάρκο Γουδί, την Πολυτεχνειούπολη, την Πανεπιστημιούπολη, το πάρκο Ιλίσια και καταλήγει στον σταθμό μετρό Κατεχάκη. Και ο ποδηλατικός διάδρομος Αγ. Ανάργυροι – Λαύριο – Σούνιο, που θα αναπτύσσεται σε συνολικό μήκος 62,5 χλμ.