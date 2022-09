Fourlis: Αύξηση πωλήσεων και κερδών

Με αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών, αλλά με μείωση των λειτουργικών κερδών, έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2022 για τον όμιλο Fourlis, με την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία να επαναφέρει την «ισορροπία» στη διάρθρωση των πωλήσεων: μεγαλύτερη αύξηση τζίρου στα IKEA σε σύγκριση με τη λιανική πώληση αθλητικών ειδών, καθώς και μείωση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, οι οποίες πάντως την προηγούμενη διετία στήριξαν σε σημαντικό βαθμό τα έσοδα του ομίλου. Εκτός, όμως, από τον τζίρο αυξήθηκε σημαντικά και το ενεργειακό κόστος για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του ομίλου, αποτελώντας πλέον το 5,6% των λειτουργικών εξόδων του κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 από 4,7% για το σύνολο του 2021. Αν και η διοίκηση του ομίλου δεν κρύβει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, εκτιμά ότι κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 θα έχει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο όμιλος, οι πωλήσεις του κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 212,6 εκατ. ευρώ, έναντι 185,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 14,5%. Υποχώρηση, όπως αναμενόταν λόγω της μη εφαρμογής lockdown φέτος, κατέγραψαν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και διαμορφώθηκαν σε 28,1 εκατ. ευρώ, έναντι 36,3 εκατ. ευρώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2021. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ), ποσού 5,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου Fourlis στις 30/6/2022 ήταν 212,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 123,5 εκατ. ευρώ αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του ομίλου και 89 εκατ. ευρώ τη δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, δηλαδή την Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων ΙΚΕΑ αυξήθηκαν κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν σε 131,6 εκατ. ευρώ, έναντι 111,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021. Τα EBITDA ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. ευρώ από 0,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

O τζίρος του ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2022 ενισχύθηκε κατά 14,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Οι πωλήσεις του κλάδου αθλητικών ειδών διαμορφώθηκαν σε 81,2 εκατ. ευρώ έναντι 74,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενισχυμένες κατά 9,4%. Τα EBITDA υποχώρησαν σε 3,8 εκατ. ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ η δραστηριότητα κατέγραψε ζημίες προ φόρων 2 εκατ. ευρώ από κέρδη προ φόρων 1,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση αθλητικών ειδών με τα σήματα Intersport και The Athlete’s Foot. Ωστόσο, ο όμιλος αποφάσισε τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής, της Sneakers Market, στην οποία μεταφέρθηκε η δραστηριότητα του σήματος The Athlete’s Foot. Αυτή η απόφαση, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του ομίλου που μίλησαν στην «Κ», ελήφθη με το σκεπτικό ότι τα δύο σήματα (Intersport και The Athlete’s Foot) ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και έτσι ο όμιλος θα μπορέσει να τα αναπτύξει καλύτερα στο μέλλον.

Εντός του 2022 αναμένεται, εξάλλου, η λειτουργία των πρώτων καταστημάτων, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος, με το σήμα Holland & Barrett, ενώ συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την είσοδο της Trade Estates AEEAΠ στο Χ.Α.