100 startups στην έκθεση Beyond

Drones τα οποία επιθεωρούν κτίρια και αντλούν δεδομένα, αυτόνομα ρομποτικά συστήματα για την ανίχνευση και τη μεταφορά προϊόντων, έξυπνοι μετρητές για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας στους δρόμους και στα κτίρια κ.ά. είναι κάποιες τεχνολογικές λύσεις μερικών από τις 100 startups που έλαβαν μέρος στη φετινή έκθεση Beyond, η οποία διοργανώθηκε στη ΔΕΘ στις 29/9 – 1/10. Oι τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο της φετινής έκθεσης τεχνολογίας, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 300 μεγάλες επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 επιχειρηματικές συναντήσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο κλάδος του fintech και το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών όπως διαμορφώνεται από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό λύσεων σαν το buy now, pay later. Για την άνθηση του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμών, ο οποίος στην Ελλάδα προσφέρεται από την TBI Bank, τη Finloup και εσχάτως την Klarna, μίλησε στην Beyond ο Mάκης Μαλιώρης, διευθυντής τεχνολογίας της Cardlink. «Να θεωρούμε δεδομένο πως τάσεις από το εξωτερικό θα υιοθετούνται στην Ελλάδα πολύ γρήγορα», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως την τελευταία χρονιά υπήρξε ένας διψήφιος αριθμός συγχωνεύσεων σε fintech εταιρείες, κοντά στις 89, στις ΗΠΑ.

«Σύντομα θα δούμε κάποια τέτοια τάση και στην ελληνική αγορά», ανέφερε. Ο ίδιος προέβλεψε πως το buy now, pay later (πληρωμή με χρεωστική κάρτα σε 3 με 4 άτοκες δόσεις χωρίς χρεώσεις) θα ανθήσει στην ελληνική αγορά καθώς απαντάει στις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ ίδια πορεία θα έχει και το open banking, που επιτρέπει τη δημιουργία νέων λύσεων στον τραπεζικό χώρο. Τον λόγο έλαβε και ο Κώστας Τοβίλ, market leader της TBI Bank στην Ελλάδα, τράπεζα που επιχειρεί να «εκδημοκρατήσει το buy now, pay later» προσφέροντας υπηρεσίες και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΤΒΙ Bank εξυπηρετεί δύο εκατομμύρια πελάτες και 16.000 επιχειρήσεις, ενώ έχει φυσική παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Λιθουανία, Ισπανία κ.α. «Η ελληνική αγορά είναι ενδιαφέρουσα, θέλαμε να μπούμε εδώ και ένα χρόνο καθώς υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη αλλά και ψηφιοποίηση και από το κράτος», επισήμανε. Στην Ελλάδα η TBI Bank μετράει 1.000 συνεργασίες, ενώ προσφέρει υπηρεσίες πληρωμών σε 4 άτοκες δόσεις, καταναλωτικά δάνεια κ.ά. «Στόχος μας είναι στις αρχές του 2023 η τράπεζα να είναι στο κινητό», δήλωσε.

Ο Σπύρος Αρσένης, συντονιστής του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, ανέφερε πως εάν και η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε δέκα venture capitals, τα επόμενα χρόνια φιλοδοξεί να διοχετεύσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση fintech εταιρειών ώστε να βγουν καινούργια προϊόντα για την τράπεζα αλλά και την υπόλοιπη αγορά. Ευκαιρίες στην κρίση διαβλέπουν εκπρόσωποι των venture capitals στην Ελλάδα, με τον Γιώργο Καραντώνη, partner στο Metavallon VC, να τονίζει πως κάποιοι επενδυτές που είναι τώρα πιο «συντηρητικοί» μπορεί να αναζητήσουν τη δεύτερη ή την τρίτη εταιρεία ενός συγκεκριμένου κλάδου επειδή έχουν πιο λογικές κεφαλαιοποιήσεις.