Ενίσχυση σε ΑΠΕ εντός και εκτός συνόρων επιδιώκει η MORE

Το 2022 η MORE ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες (Battery Energy Storage) και σχεδιάζει τη δραστηριοποίησή της στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. [INTIME]

Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ εντός και εκτός των συνόρων και στόχευση στη δραστηριότητα διαχείρισης της παραγωγής τρίτων και των διμερών συμβολαίων, αλλά και του trading, όπου διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία, είναι τα επόμενα βήματα της MORE (Motor Oil Renewble Energy), θυγατρικής της Motor Oil, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στις καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Το 2022 η MORE ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εξαγορά αυτή προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της MORE, συγκροτώντας ένα σημαντικότατο χαρτοφυλάκιο έργων προς ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, η MORE γίνεται σταδιακά ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναπτύσσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες (Battery Energy Storage) και σχεδιάζει τη δραστηριοποίησή της στα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Εως το τέλος του έτους με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την «Ελλάκτωρ», σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου, το πράσινο χαρτοφυλάκιο της ΜORE θα φτάσει στο 1 γιγαβάτ, ποσότητα ικανή να τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Τα εν λειτουργία έργα της εταιρείας ανέρχονται σε 280 γιγαβάτ, ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται έργα συνολικής ισχύος 85 μεγαβάτ, τα οποία θα ολοκληρωθούν έως και το 2024. Παράλληλα, η MORE διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, περισσότερο από 2,2 GW. Ο χρόνος υλοποίησής τους θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και ο χρόνος διασφάλισης των αδειών.

Μέχρι το τέλος του έτους, το πράσινο χαρτοφυλάκιό της θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 500.000 νοικοκυριών.

Η MORE είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΦοΣΕ), καθώς εκπροσωπεί ισχύ περίπου 0,5 γιγαβάτ. Συνολικά η MORE θα είναι μια εταιρεία που θα διαθέτει περίπου 130 εκατ. ευρώ EBITDA και επενδεδυμένα κεφάλαια ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Τη νέα θυγατρική εταιρεία της Μotor Oil, με επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας την παραγωγή καθαρής ενέργειας, παρουσίασε την Τρίτη (11 Οκτωβρίου) η διοίκηση του ομίλου σε ειδική εκδήλωση παρουσία κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, θεσμικών φορέων από τον κλάδο της ενέργειας και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής σκηνής της χώρας.

«Ο όμιλος Μotor Oil έκλεισε πρόσφατα 50 χρόνια λειτουργίας, εξέλιξης, προσφοράς και εμπειρίας. Με την ίδρυση της ΜΟRE κάνουμε το επόμενο βήμα μας και προχωράμε στη μετεξέλιξη της Motor Oil σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία. Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας μας, θέτοντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο. Με ένα τολμηρό αλλά προσεκτικά σχεδιασμένο επενδυτικό πλάνο, ο όμιλος Μotor Oil απαντά έμπρακτα, με λύσεις, στην ανάγκη των ημερών μας για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, σημαντικές για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας», τόνισε στην ομιλία του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζανετάκης.

Τα σχέδια της ΜORE στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Παπακωνσταντίνου εστιάζοντας στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, αλλά και στα υπεράκτια αιολικά. Η εταιρεία, όπως είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης, εξετάζει επέκταση και στις αγορές του εξωτερικού, διερευνώντας ήδη ευκαιρίες τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην εμπορία.