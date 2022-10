Ενίσχυση του τουρισμού στην Αθήνα επιδιώκει ο ΣΕΤΕ

Σημαντικό κεφάλαιο στη στρατηγική προώθησης του ελληνικού τουρισμού αποτελεί και η ενίσχυση της δυναμικής του προορισμού της Αθήνας στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννη Ρέτσο.

Η επανάκτηση της δυναμικής του προορισμού «Αθήνα» μεταπανδημικά, η βελτίωση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων υποδομών με έμφαση σε μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο, η διεύρυνση των ήδη επιτυχημένων συμμαχιών για την προώθηση και προβολή του brand της πόλης, καθώς και οι τρόποι προσέλκυσης νέων επισκεπτών, ήταν μερικά από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο παρουσιάσεων της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό 2030 και των σχεδίων δράσης του.

Μεγάλης σημασίας η βελτίωση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων υποδομών.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη βελτίωση των υποδομών της πρωτεύουσας, όχι μόνο προς όφελος του τουρισμού, αλλά και της ζωής των κατοίκων. Επιπλέον, η περαιτέρω ανάδειξη της πρωτεύουσας ως προορισμού παραμένει βασική προτεραιότητα, εκτιμά. Ιδιαίτερη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια είχε και θα συνεχίσει να έχει, σύμφωνα με τον Γ. Ρέτσο, το This Is Athens and Partners, η μεγαλύτερη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αναφερόμενος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο κ. Ρέτσος σημείωσε ότι αναγνωρίζονται ως μέρος του τουριστικού προϊόντος. Ωστόσο, τόνισε ότι «πέραν της μεμονωμένης δραστηριότητας υπάρχει και ένα γκρίζο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξει, καθώς επιτρέπει σε επιχειρηματικούς ομίλους υπό τον μανδύα της βραχυχρόνιας μίσθωσης να ασκούν δραστηριότητα πλήρως ανταγωνιστική απέναντι στα ξενοδοχεία ή στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την εισφοροδιαφυγή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σημείωσε πως «με βάση την πολύ αξιόλογη δουλειά του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ και της Marketing Greece, κρίνεται απαραίτητη η επιτάχυνση βασικών έργων υποδομών, αφενός, αλλά και έργων που προσδίδουν βιώσιμο τουριστικό πρόσημο σε περιοχές ανά τη χώρα». Υπό αυτό το πρίσμα εντοπίστηκαν προορισμοί με μεγάλη τουριστική κίνηση και προτεραιοποιήθηκαν 39 έργα που υποστηρίζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Τα έργα αυτά, που παρουσίασε αναλυτικά η «Κ» την περασμένη Κυριακή, θα αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης με δήμους και περιφέρειες.