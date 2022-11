Το 40% της Wemetrix απέκτησε η Cerved

Μερίδιο στην ελληνική fintech εταιρεία Wemetrix, που δραστηριοποιείται στη λογιστική επεξεργασία δεδομένων και την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για επιχειρήσεις και καταναλωτές, αποκτά ο ιταλικός όμιλος Cerved, που εξειδικεύεται στην αγορά και τη διαχείριση κόκκινων δανείων, στην παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης και στις πιστοποιημένες αξιολογήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η Wemetrix έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), παρέχοντας λύσεις software για την αξιολόγηση του πιστωτικού προφίλ (customer value management και financial / accounting cocmpliance). Μετά και τη συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο επεκτείνει το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών της στον τομέα των πιστοποιημένων βαθμονομήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (ratings) και των εξελιγμένων υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης προκειμένου, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, «να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής αγοράς για εξατομικευμένους διακανονισμούς, κυρίως στην αγορά ενέργειας αλλά και εν γένει στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C)». Η εταιρεία έχει αναπτύξει και διαθέτει ήδη τη λύση για πωλήσεις επί πιστώσει χωρίς κάρτα ή δάνειο (Buy Now, Pay Later) σε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εμπόρων που έχουν ήδη υιοθετήσει αυτού του είδους τον τρόπο αγορών και πληρωμών, καθώς και των κλαδικών λύσεων διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, όπως στον κλάδο της ενέργειας (energy credit bureau).

Η συμμετοχή του ιταλικού ομίλου στην ελληνική fintech εταιρεία διαμορφώνεται στο 40%, ενώ το υπόλοιπο 60% ελέγχει ο διευθύνων σύμβουλος της Wemetrix Πάνος Μιχαλόπουλος, που είναι εκ των ιδρυτών και μέτοχος της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η Wemetrix ανήκε κατά 60% στην Intrasoft, η οποία μεταβίβασε το ποσοστό της. Η επένδυση του ιταλικού ομίλου στη Wemetrix και οι συνέργειες που θα προκύψουν, όπως υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαλόπουλος, «θα έχουν σημαντικά οφέλη για όλη την επιχειρηματική κοινότητα», ενώ από την πλευρά του ομίλου Cerved ο διευθύνων σύμβουλος Andrea Mignanelli επισημαίνει σε δήλωσή του τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας για την ανάπτυξη του ομίλου, σημειώνοντας ότι «η επένδυση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών της Cerved, προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν στη διάθεσή τους λύσεις αυξημένης προστιθέμενης αξίας».

Ο ιταλικός όμιλος Cerved έχει αναπτύξει παρουσία στην Ελλάδα μέσω της Cerved Properties Agencies –μετεξέλιξη της Eurobank Property Services–, την οποία ο ιταλικός όμιλος εξαγόρασε το 2019 με στόχο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων. Ο όμιλος ανήκει πλέον κατά 100% στο ΙΟΝ Group, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 27% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ο όμιλος Cerved είναι ο μεγαλύτερος πάροχος πληροφοριών στην Ιταλία και ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην Ευρώπη, ενώ μέσω της θυγατρικής της Cerved Credit Management είναι επίσης ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους φορείς που προσφέρουν λύσεις για την αξιολόγηση και τη διαχείριση πιστωτικών ανοιγμάτων. Η Cerved κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της C rated Rating Agency, ιταλικού οργανισμού αξιολόγησης που ειδικεύεται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, και είναι εγγεγραμμένος ως ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.