Η ψηφιακή πλατφόρμα Zero Waste HoReCa Hub από την Coca-Cola στην Ελλάδα «σύμμαχος» της κυκλικής οικονομίας

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες του προβλήματος της υπερκατανάλωσης, του food waste και της πρόκλησης των αυξημένων ποσοστών απορριμμάτων. Βάσει στοιχείων και εκτιμήσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, μόνο ο κλάδος καφεστίασης και φιλοξενίας παράγει περίπου το 25% με 35% των συνολικών απορριμμάτων της χώρας. Καταναλωτές και επιχειρήσεις, λοιπόν, καλούνται να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να υιοθετήσουν βασικές αρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους για ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο αύριο.

Με βασικό κριτήριο να έχει σημαντικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, η Coca-Cola στην Ελλάδα επενδύει συνεχώς στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, καθώς μέσα από απλές καθημερινές πράξεις, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει ενεργά ένα πρωτοπόρο και μακροπρόθεσμο πλάνο με στόχο η κυκλική οικονομία να γίνει πράξη στην καθημερινότητα όλων. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2018 υλοποιεί την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που εξελίσσεται διαρκώς για να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την ανακύκλωση και κυκλική οικονομία.

Οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος ήδη από το 2019, καθώς ο κλάδος HoReCa αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και βασική πηγή συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Τί είναι το Zero Waste HoReCa Hub?

Φέτος, η Coca-Cola στην Ελλάδα εξελίσσει περαιτέρω το Δίκτυο Zero Waste HoReCa – που έως σήμερα αριθμεί 569 μέλη – και το μεταφέρει σε ψηφιακό περιβάλλον ώστε να προσεγγίσει τους πρωταγωνιστές αυτού του κλάδου πιο εύκολα και σε μεγαλύτερη κλίμακα ανά την Ελλάδα και να τους κάνει μέλη του Δικτύου της.

Έτσι, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), δημιουργεί το πρώτο ψηφιακό Zero Waste HoReCa Hub, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στον κλάδο HoReCa και αποσκοπεί να φέρει τον κλάδο ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste λειτουργία και φιλοσοφία.

Η νέα αυτή ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και διάκρισης προσφέρει δωρεάν την ενημέρωση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας για να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste λογική στην καθημερινή τους λειτουργία, ενώ δίνει την δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη να αποκτήσουν σχετική διάκριση (χάλκινη, αργυρή ή χρυσή) βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, οι νέες επιχειρήσεις HoReCa που θα γίνουν μέλη της νέας πλατφόρμας, αποκτούν πρόσβαση σε πολλαπλά χρήσιμα εργαλεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης όπως: χρήσιμες πληροφορίες για τρέχουσες νομοθεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης, online εκπαιδευτικά σεμινάρια, βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές ορθής διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικές φόρμες παρακολούθησης και καταγραφής των δικών τους αποτελεσμάτων.

Βασικός στόχος του Zero Waste HoReCa Hub και των μελών που συμμετέχουν σε αυτό, είναι να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που συλλέγεται από τον συγκεκριμένο κλάδο, μέσα από την εκπαίδευση των ιδίων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους πάνω στις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Πως μπορεί μια επιχείρηση να ακολουθήσει μια Zero Waste φιλοσοφία?

Όλες οι επιχειρήσεις HoReCa, ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης, μπορούν να επισκεφθούν την online πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr και να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι προς έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα.

Ο τρόπος είναι απλός.

Ξεκινώντας, η επιχείρηση εγγράφεται στην πλατφόρμα, μέσα στην οποία μπορεί να βρει πλούσιο υλικό και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη μετάβασή της στην κυκλική οικονομία. Σε κάθε επιχείρηση παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων ψηφιακά γύρω από την κυκλική οικονομία και τους τρόπους ορθής ανακύκλωσης απορριμμάτων. Στη συνέχεια, όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν καλούνται να καταγράψουν τα απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους σε καθημερινή βάση, για το διάστημα ενός μήνα.

Σύμφωνα με την καταγραφή και τον τρόπο που προχώρησε η κάθε επιχείρηση τη διαδικασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων της, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης λαμβάνει τη διάκριση Zero Waste Future και αναδεικνύεται ως Gold, Silver ή Bronze μέλος, αναλόγως της απόδοσης και της επίτευξης μετρήσιμων στόχων.

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις HoReCa και την κοινωνία?

H συμμετοχή των επιχειρήσεων HoReCa στο Zero Waste Hub έχει οφέλη τόσο για τις ίδιες όσο και για το σύνολο της κοινωνίας, καθώς μέσα από την υιοθέτηση απλών αλλά πολύ σημαντικών πρακτικών ανακύκλωσης και ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων μας, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης της χώρας για ένα πιο βιώσιμο αύριο.

Αρχικά, το να είναι μία επιχείρηση μέλος ενός τέτοιου Δικτύου αυτό αμέσως την καθιστά περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Επιπλέον, οι πρακτικές ανακύκλωσης και η κυκλική οικονομία βοηθούν μία επιχείρηση να πετύχει μείωση κόστους στην καθημερινή της λειτουργία. Παράλληλα, μέσω του Zero Waste HoReCa Hub τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε σπουδαία στοιχεία χρήσιμα για την πορεία τους και την εξέλιξη των εργαζομένων τους, που αφορούν:

Στην τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης.

Σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται online.

Σε βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές ορθής διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε ειδικές φόρμες παρακολούθησης και καταγραφής των δικών τους αποτελεσμάτων.

Τέλος, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν σχετική διάκριση που θα αναδεικνύει τη βιώσιμη φιλοσοφία τους και την ορθή διαχείριση απορριμμάτων, ενώ στο online αυτό δίκτυο θα εμφανίζεται ένας συνολικός χάρτης των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων-μελών σε όλη την Ελλάδα.