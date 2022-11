Ξενοδοχείο της Κρήτης δείχνει τον δρόμο στον αγώνα κατά της σπατάλης τροφίμων σε νέα σειρά του BBC StoryWorks

Η πρωτοβουλία Hotel Kitchen του WWF Ελλάς με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions βάζει στο επίκεντρο την σπατάλη τροφίμων στον ξενοδοχειακό κλάδο και γίνεται παράδειγμα προς μίμηση στη σειρά «Age of Change: The business of survival».

Το 40% των παραγόμενων τροφίμων πετιέται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής δεν καταναλώνονται, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να θρέψουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε φορά που πετάμε τρόφιμα, σπαταλάμε μαζί τους όλα αυτά που χρειάστηκαν για να παραχθούν. Δηλαδή -πέρα από χρήματα και ανθρώπινο κόπο – νερό, γη και ενέργεια. Η παραγωγή της τροφής συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον και η μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι πια υψηλή προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη.

Τα ξενοδοχεία μπορεί να φέρνουν στο μυαλό των περισσοτέρων από εμάς εικόνες χαλάρωσης, όμορφες στιγμές, καλό φαγητό κ.ο.κ. Αυτό που δεν σκεφτόμαστε ωστόσο είναι πως τα ξενοδοχεία είναι μέρη όπου συνήθως μεγάλες ποσότητες φαγητού πάνε στα σκουπίδια. Ιδιοκτήτες και προσωπικό συχνά βλέπουν την σπατάλη και ανησυχούν, παρόλα αυτά δεν ξέρουν πως να την αντιμετωπίσουν. Ένα ελληνικό ξενοδοχείο στην Κρήτη γίνεται παράδειγμα του αγώνα απέναντι σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα, σε νέα σειρά του BBC StoryWorks.

Η σειρά που έχει τίτλο «Age of Change: The business of survival» προβάλλει καινοτόμες πρωτοβουλίες από φορείς και κοινότητες απ’ όλο τον κόσμο που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής. Πίσω από το ελληνικό επεισόδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία» του WWF Ελλάς, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions.

Το πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το 2019 από την Unilever Food Solutions έχει ως στόχο την εφαρμογή ορθών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα ελληνικά ξενοδοχεία, τα οποία υποδέχονται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Το «Hotel Kitchen» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 σε τρία ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, Aquila Rithymna Beach, Marriott Athens) και σημείωσε απόλυτη επιτυχία, αφού η σπατάλη τροφίμων μειώθηκε έως και 25%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι δαπάνες, έως και 9% σε ένα από τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία. Η επιτυχία αυτή οδήγησε στη συμμετοχή 11 ακόμα ξενοδοχείων στο πρόγραμμα, σε Κρήτη, Ρόδο και Κω για τα έτη 2021-2022. Ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι το Ikaros Beach Resort & Spa στην Κρήτη, που πρωταγωνιστεί στο επεισόδιο της σειράς του BBC StoryWorks.

Το «Hotel Kitchen» που εστιάζει στην πρόληψη της σπατάλης του φαγητού γίνεται παράδειγμα για τον τουριστικό τομέα με συγκεκριμένους, πρακτικούς τρόπους. Εντοπίζοντας τα κενά που υπάρχουν και συλλέγοντας πραγματικά στοιχεία και αριθμούς από την καθημερινότητα στα ξενοδοχεία της χώρας, όπως το κρητικό Ikaros Beach Resort & Spa, το πρόγραμμα προτείνει ένα σύνολο καλύτερων πρακτικών. Με την εφαρμογή ενός αξιόπιστου μηχανισμού καταγραφής της σπατάλης σε όλο το φάσμα «προμήθειας, προετοιμασίας και κατανάλωσης φαγητού», αλλά και εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού και την ενημέρωση των επισκεπτών για το τεράστιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, το Ikaros, οπως και τα υπόλοιπα συμμετέχοντα ξενοδοχεία μπόρεσαν να μειώσουν δραστικά τη σπατάλη τροφίμων. Ορθές πρακτικές στη διαχείριση των πρώτων υλών και τον τρόπο παρασκευής των γευμάτων, και κυρίως, ανασχεδιασμός στην προετοιμασία φαγητού και στο στήσιμο του μπουφέ είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία που προτείνει το «Hotel Kitchen», με σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Θοδωρής Σακελλαρίου, General Manager της Unilever Food Solutions GR&CY

Ο Θοδωρής Σακελλαρίου, General Manager της Unilever Food Solutions για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε σχετικά «Σε μια εποχή ιστορική, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των μεγάλων απειλών για τη βιωσιμότητα του πλανήτη, είμαστε υποχρεωμένοι να αποτελούμε ενεργό και δραστήριο μέρος αυτής ακριβώς της ιστορίας. Η δέσμευση της Unilever να μειώσει στο μισό όλα τα απόβλητα τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητές της αλλά και να βοηθάει τους συνεργάτες της στην αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων στις δικές τους δραστηριότητες αποτελεί οδηγό των ενεργειών μας για ανάληψη δράσης. Δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε υπερήφανοι για το πρόγραμμα “Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία” του WWF Ελλάς, το οποίο τόσο εμείς όσο και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή. Οι Έλληνες ξενοδόχοι και οι chef των ξενοδοχείων επέδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία θα έχει την ευκαιρία να τα δει όλος ο πλανήτης μέσω της σειράς με τίτλο “Age of Change: The business of survival”».

Η σειρά «Age of Change: The business of survival» θα προβάλλεται από τις 10 Νοεμβρίου 2022, και για τους επόμενους 12 μήνες, μέσω του site www.ageofchangeseries.co.uk.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της Unilever Food Solutions στο https://www.unileverfoodsolutions.gr/nea-taseis/Food-waste.htm