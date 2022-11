Εθνική Τράπεζα: Εκδοση ομολόγου 400 εκατ

Κρας τεστ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί η έκδοση ομολόγου της κατηγορίας senior prefered (υψηλής εξασφάλισης), που πραγματοποιεί σήμερα η Εθνική Τράπεζα μέσω ανοιχτής διαδικασίας υποβολής προσφορών από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, με στόχο την άντληση περί των 400 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση που αποσκοπεί στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς (benchmark) για την τιμολόγηση των ομολογιακών εκδόσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς δεν θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement), αλλά μέσω βιβλίου προσφορών, αντανακλώντας τις πραγματικές συνθήκες των αγορών και τη στάση των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες, μετά και την εξυγίανση των ισολογισμών και τη βελτίωση της κερδοφορίας τους.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη και η εντολή δόθηκε στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank. Με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης, ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P. Η Moody’s αναβάθμισε πρόσφατα το αξιόχρεο του μη εξασφαλισμένου χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Εθνικής σε ΒΒ-, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές της τράπεζας, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία, της ισχυροποίησης του ισολογισμού της ΕΤΕ και της οργανικής βελτίωσης της κερδοφορίας της. Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου, τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε 464 εκατ. ευρώ και προσεγγίζουν τον στόχο που έχει θέσει η διοίκηση της ΕΤΕ για οργανική κερδοφορία ύψους 490 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτοντας τους υψηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες (15,2% CET1 και 16,3% CAD μετά την πλήρη εφαρμογή του IFRS 9) μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δεν έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια έξοδο στις αγορές και έτσι η έκδοση αποκτά διπλή σημασία τόσο ως προς την κάλυψή της όσο και ως προς την τιμολόγησή της. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία παρόμοια έκδοση ήταν τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%. Η λήξη του ομολόγου είναι το 2026 με δυνατότητα ανάκλησης το 2025 και ενδεικτικό της αλλαγής των συνθηκών στις αγορές μετά και τη γεωπολιτική κρίση είναι ότι σήμερα το επιτόκιο διαμορφώνεται κοντά στο 7,5%. Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 2019 η έκδοση Tier II ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25%.

Το ενδεχόμενο εξόδου της τράπεζας στις αγορές με την έκδοση ομολόγου είχε αφήσει ανοιχτό ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα 9μήνου, σημειώνοντας ότι η Εθνική έχει καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο για τα κεφάλαια MREL. Με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης ο ενδιάμεσος στόχος που είχε τεθεί για τον Ιανουάριο του 2022 τοποθετείται στο 18,04% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA) το ύψος των οποίων διαμορφώνεται σήμερα στα 35,1 δισ. ευρώ και έχει υπερκαλυφθεί από την τράπεζα που διαθέτει αντίστοιχο δείκτη 19,30% με βάση τα στοιχεία 9μήνου. Το χρονικό περιθώριο που έχει θέσει ο SRB για την κάλυψη των MREL και αφορά όλες τις τράπεζες είναι το τέλος του 2025 και για την Εθνική ορίζεται στο 26,79% των RWAs.