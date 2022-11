Η Εθνική Τράπεζα άντλησε 500 εκατ. από τις αγορές με επιτόκιο 7,5%

Στα 500 εκατ. ευρώ ανήλθε το ύψος των κεφαλαίων που άντλησε χθες η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior prefered), που όπως ανακοίνωσε η τράπεζα ολοκληρώθηκε με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.

Το επιτόκιο αντανακλά τις σημερινές συνθήκες στις αγορές που έχουν επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης και έχουν οδηγήσει στην άνοδο του κόστους δανεισμού σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η συναλλαγή χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, «προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,1 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών. Το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές». Σύμφωνα με την ΕΤΕ, «η επιτυχία του εγχειρήματος είναι αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση και αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη και η έκδοση αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), των λεγόμενων MREL, η τήρηση των οποίων συνιστά εποπτική υποχρέωση που έχει επιβληθεί από το SRB (Single Resolution Board) και αφορά όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το επιτόκιο αντανακλά τις συνθήκες στις αγορές, που έχουν επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες το χρονικό ορόσημο για την ικανοποίηση των MREL στόχων έχει μετατεθεί για το τέλος του 2025 –2023 για τις ευρωπαϊκές– με ενδιάμεσο στόχο τον Ιανουάριο του 2022. Τα συνολικά κεφάλαια που θα πρέπει να αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες έως τα τέλη του 2025 εκτιμώνται μεταξύ 10-12 δισ. ευρώ ανάλογα με το ύψος του σταθμισμένου ενεργητικού τους (risk weighted assets – RWA), δηλαδή τους κινδύνους που έχουν αναλάβει βάσει των χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Για την Εθνική Τράπεζα με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης ο ενδιάμεσος στόχος που είχε τεθεί για τον Ιανουάριο του 2022 είναι στο 18,04% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται σήμερα στα 35,1 δισ. ευρώ και έχει υπερκαλυφθεί από την τράπεζα που διαθέτει αντίστοιχο δείκτη 19,30% με βάση τα στοιχεία 9μήνου. Ο στόχος για τα τέλη του 2025 έχει οριστεί στο 26,79% των RWAs.

Οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών, ενώ οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ. Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτοντας τους υψηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες (15,2% CET1 και 16,3% CAD μετά την πλήρη εφαρμογή του IFRS 9) μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δεν είχε πραγματοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια έξοδο. Η τελευταία παρόμοια έκδοση ήταν τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%, που με βάση τις σημερινές συνθήκες τιμολογείται κοντά στο 7,5%, όσο περίπου και το επιτόκιο της χθεσινής έκδοσης.