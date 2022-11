Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογό της

Ανοίγει σήμερα –εκτός απροόπτου– το βιβλίο προσφορών για την έκδοση από την Τράπεζα Πειραιώς ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior prefered), με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ελάχιστον. Το τελικό ύψος θα καθοριστεί από την τιμολόγηση, αλλά σύμφωνα με πηγές της τράπεζας τα απαιτούμενα κεφάλαια δεν ξεπερνούν το παραπάνω ποσό.

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο του 2021 στην έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%. Eνδεικτικό της επιδείνωσης των συνθηκών στις αγορές από τις αρχές του χρόνου μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης, είναι ότι το επιτόκιο του τίτλου διαμορφώνεται σήμερα πάνω από το 9%. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο τίτλο εξέδωσε χθες η Εθνική με τοκομερίδιο 7,25%.

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, που έχει θέσει ο SRB για όλες τις τράπεζες και ο οποίος παρακολουθείται σε δύο φάσεις, τον Ιανουάριο του 2022 και τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο δείκτης MREL της Πειραιώς βάσει των στοιχείων 9μήνου ανήλθε στο 18,3% έναντι 16,1% που ήταν η υποχρέωση έναντι του SRB με βάση τον ενδιάμεσο στόχο για τις αρχές 2022, ενώ για το τέλος του 2025 ο στόχος έχει τεθεί στο 27% με βάση τα στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA) το ύψος των οποίων διαμορφώνεται σήμερα στα 31,9 δισ. ευρώ.

Η εντολή για την έκδοση δόθηκε στις Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank και με βάση το ενημερωτικό, το ομόλογο θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στην 3ετία, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3 και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από τη Moody’s και Β από την S&P. Η Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Πειραιώς σε Ba3 από Β2 και το μη εξασφαλισμένο χρέος εξοφλητικής προτεραιότητας σε B1 από B3, αξιολογώντας την εξυγίανση του ισολογισμού της με τη σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) και τη βελτίωση της κερδοφορίας της.

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης NPE υποχώρησε στο τέλος 9μήνου στο 8,7% από 16,6% τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 386 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ μαζί με τα έκτακτα αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 729 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο 10,7%, και όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας θα ξεπεράσει το 11% στο τέλος του έτους. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων (CAD) διαμορφώθηκε στο 15,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η τράπεζα έχει εξαντλήσει τις άλλες εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων (Tier II και ΑΤ1) για την κάλυψη των στόχων MREL με δύο εκδόσεις τον Ιούνιο του 2019 Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 9,75% και άλλη μία τον Φεβρουάριο του 2020 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%. Τον Ιούνιο του 2021 είχε προχωρήσει επίσης στην έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%.