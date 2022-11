Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 350 εκατ. με επιτόκιο 8,5%

Κεφάλαια 350 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 300 εκατ. ευρώ άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior prefered) που ολοκλήρωσε χθες. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 8,25% και η απόδοση στο 8,5% και θεωρείται ικανοποιητικό με βάση τις συνθήκες στις αγορές που έχουν εκτοξεύσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες.

Το ομόλογο είναι τετραετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τρία έτη και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market. Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 60 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ξεπερνάει τα 700 εκατ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, περισσότερο από το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και η «επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της».

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης NPE υποχώρησε στο τέλος 9μήνου στο 8,7% από 16,6% τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 386 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ μαζί με τα έκτακτα αποτελέσματα τα καθαρά κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 729 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο 10,7% και όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας θα ξεπεράσει το 11% στο τέλος του έτους. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων (CAD) διαμορφώθηκε στο 15,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η έκδοση του ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, που έχει θέσει ο SRB για όλες τις τράπεζες. Ο δείκτης MREL της Πειραιώς με βάση τα στοιχεία 9μήνου ανήλθε στο 18,3% έναντι 16,1% που ήταν η υποχρέωση έναντι του SRB με βάση τον ενδιάμεσο στόχο για τις αρχές του 2022, ενώ για το τέλος του 2025 ο στόχος έχει τεθεί στο 27% με βάση τα στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA), το ύψος των οποίων διαμορφώνεται σήμερα στα 31,9 δισ. ευρώ.

Οι UBS Investment Bank και Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως συντονιστές – κύριοι ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών, ενώ οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.