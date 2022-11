Εθνική Τράπεζα: Εξέδωσε ομόλογο σε στερλίνα

Το ποσό των 200 εκατ. στερλινών συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) με επιτόκιο 8,75%. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες και η τράπεζα συγκέντρωσε προφορές ύψους 230 εκατ. στερλινών. Ο τίτλος είναι διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη και τη διαδικασία «έτρεξε» η Goldman Sachs.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της τράπεζας και την κάλυψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις για Ιδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), τα λεγόμενα MREL. Η τράπεζα έχει υπερκαλύψει τον ενδιάμεσο στόχο για την κάλυψη των κεφαλαίων MREL που είχε τεθεί για τον Ιανουάριο του 2022, διαθέτοντας δείκτη 19,3% έναντι στόχου 18,04% επί των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA), το ύψος των οποίων διαμορφώνεται στα 35,1 δισ. ευρώ. Η σύνθεση των κεφαλαίων MREL με βάση τα στοιχεία 9μήνου είναι κατά κύριο λόγο ίδια κεφάλαια (17,3%) και 1,9% τίτλοι υψηλής εξασφάλισης και μετά τις πρόσφατες εκδόσεις οι πηγές κεφαλαίων εμπλουτίζονται περισσότερο, επιτυγχάνοντας την αναγκαία διαφοροποίηση που επιβάλλουν οι επόπτες. Να σημειωθεί ότι ο στόχος MREL για τα τέλη του 2025 έχει οριστεί στο 26,79% των RWAs.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ομολόγου που πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα τον τελευταίο μήνα και με διαφορά μερικών ημερών, καθώς στις 15 Νοεμβρίου άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior prefered) με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%. Η έκδοση είχε προσελκύσει υψηλό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω του 1,1 δισ. ευρώ και το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς.

Η τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και τον συνολικό δείκτη (CAD) να διαμορφώνονται σε 15,2% και 16,3%, αντιστοίχως, μετά την πλήρη εφαρμογή του IFRS 9, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την EVO Payments οι αντίστοιχοι δείκτες θα ανέλθουν σε 15,8% και 16,9%, αντίστοιχα.

Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου και παρά τον επίμονο πληθωρισμό και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η τράπεζα ανακοίνωσε εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας της, καταγράφοντας αύξηση κατά 41% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο της οργανικής κερδοφορίας στα 464 εκατ. ευρώ, επίδοση που προσεγγίζει τον στόχο που είχε θέσει ο όμιλος για οργανικά κέρδη ύψους 490 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα συνεχίστηκε η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στο 1,8 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα υποχώρησε περαιτέρω σε 5,9%, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του στόχου για 6% που είχε τεθεί για το 2022. Ο δείκτης κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε στο 82,8%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.