Twitter: Γιατί ο Μασκ κήρυξε πόλεμο με την Apple

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη κήρυξε και επίσημα πόλεμο στη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο.

Ο Έλον Μασκ κατηγόρησε την Apple για λογοκρισία και μονοπωλιακές πρακτικές σε μια σειρά από tweets, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία «σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό» τις διαφημίσεις στο Twitter. Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter αναρωτιέται αν η Apple και ο διευθύνων σύμβουλός της Tim Cook «μισούν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική».

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

«Η Apple έχει επίσης απειλήσει να βγάλει το Twitter από το App Store της, αλλά δεν μας λέει το γιατί», έγραψε ο Musk στο Twitter.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022