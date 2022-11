Eurobank: Υπερκαλύφθηκε το 10ετές ομόλογό της

Στο 10,25% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του ομολόγου χαμηλής εξασφάλισης (Tier ΙΙ) –στο 10% το κουπόνι– που εξέδωσε χθες η Eurobank, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των στόχων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – Ελάχιστες Απαιτήσεις για Ιδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις).

Οι προσφορές που δέχθηκε η τράπεζα μέσω του βιβλίου προσφορών το οποίο άνοιξε χθες ανήλθαν στα 840 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας την υπερκάλυψη του ποσού στις 2,7 φορές. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε ήταν υψηλή και προήλθε από 80 ξένους και εγχώριους επενδυτές, ενώ η τελική κατανομή έγινε κατά 66% σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και κατά 34% σε εγχώριους. Ο τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την 5ετία και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση στοχεύει στη σταδιακή αναπλήρωση του Tier II ομολόγου ύψους 950 εκατ. ευρώ που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και είχε καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4%. Ο τίτλος έχει δυνατότητα ανάκλησης το 2023 και η τράπεζα έχει το δικαίωμα να μην το ανακαλέσει, παρά μόνο για το σκέλος που αντιστοιχεί στην ετήσια απομείωσή του, με βάση τις επιταγές των εποπτικών αρχών. Συγκεκριμένα, το Single Resolution Board (SRB) προβλέπει για τα Tier II ομόλογα τη μείωση της συνεισφοράς τους στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας όσο πλησιάζουν στην ωρίμανσή τους κατά 20% κάθε χρόνο μετά την 5ετία. Το ύψος της ετήσιας απομείωσης για το συγκεκριμένο ομόλογο είναι 190 εκατ. ευρώ και η άντληση από τη Eurobank επιπλέον 110 εκατ. ευρώ (300 εκατ. ευρώ σύνολο) εξυπηρετεί την πολιτική εξορθολογισμού και των επόμενων κινήσεων της τράπεζας τα προσεχή χρόνια έως και το 2025 μέσω λιγότερων εκδόσεων. Ο στόχος για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL έως το τέλος του 2025 έχει οριστεί για τη Eurobank στο 27,36% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA). Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους η έκδοση ομολόγου της κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 4,375%. Η Eurobank διαθέτει επιλέξιμους τίτλους (κυρίως senior preferred) για MREL κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ.