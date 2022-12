Ακυρώθηκαν συμφωνίες χρηματοδότησης αξίας τουλάχιστον 75 δισ. δολ. μέσα στο 2022

Ο πόλεμος, ο πληθωρισμός, οι αυξήσεις των επιτοκίων και η διαφαινόμενη ύφεση στοιχειοθετούν μια εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία που φοβίζει τους επενδυτές. Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρώσουν στη διάρκεια του έτους συμφωνίες χρηματοδότησης, περισσότερες ακόμη και από το φοβερό πρώτο έτος της πανδημίας. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, φέτος ακυρώθηκαν 140 συμφωνίες χρηματοδότησης ομολόγων, δανείων και άλλων τίτλων που στηρίζονται από στοιχεία ενεργητικού και περιουσιακά στοιχεία. Οι συμφωνίες αυτές ήταν συνολικής αξίας τουλάχιστον 75 δισ. δολ., με το 70% εξ αυτών να αφορά την έκδοση ομολόγων.

Το ποσό αυτό είναι οριακά μικρότερο από το άθροισμα της χρηματοδότησης που ακυρώθηκε τη διετία 2020 και 2021, όταν η πανδημία βρισκόταν στην κορύφωσή της. Οπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg, τα στοιχεία αφορούν μόνον τα τελευταία αυτά τρία χρόνια. Φαίνεται, όμως, πως έχουν παρέλθει πολύ περισσότερα από την τελευταία φορά που τόσες εταιρείες αποσύρθηκαν από την αγορά χρήματος και απέφυγαν να χρηματοδοτήσουν. Και βέβαια αυτό εντυπωσιάζει περαιτέρω όταν ληφθεί υπόψη ότι επί αρκετά χρόνια υπήρχαν αθρόα προσφορά χρήματος και φθηνού δανεισμού. Η συγκυρία όμως είναι εξαιρετικά επισφαλής και είναι φυσικό να έχει τρομάξει τους επενδυτές. Μόνο στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ακυρώθηκαν 50 συμφωνίες χρηματοδότησης και η απαισιοδοξία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραμένουν επιφυλακτικά.

Οπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Κάρλο Φοντάνα, υψηλόβαθμο στέλεχος της UniCredit SpA, «ασφαλώς οι άνθρωποι είναι πιο επιφυλακτικοί στη διάρκεια μιας ύφεσης». Ο ίδιος προσθέτει πως «διαρκεί λίγο περισσότερο και είναι λίγο πιο περίπλοκο να συμφωνήσει κανείς, καθώς όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτιμούν την έκθεσή τους στους κινδύνους».

Σχεδόν το 70% των συμφωνιών χρηματοδότησης που ακυρώθηκε αφορούσε εκδόσεις ομολόγων, μεταξύ των οποίων και εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Για παράδειγμα η τράπεζα Central American Bank for Economic Integration και οι Eesti Energia AS και Johnson Electric Holdings Ltd. Μετά τις εκδόσεις ομολόγων η αμέσως επόμενη κατηγορία που είδε τις περισσότερες ακυρώσεις ήταν εκείνη των δανείων με μεγάλη μόχλευση, καθώς ακυρώθηκαν 21 συμφωνίες στην κατηγορία αυτή. Επλήγησαν εταιρείες όπως οι Mallinckrodt Plc και Topgolf Callaway Brands Corp.

Και πάλι πάντως ορισμένοι δανειολήπτες κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν κάποια μικρά παράθυρα σχετικής ηρεμίας στην αγορά και αναθέρμαναν συμφωνίες που είχαν «παγώσει». Ανάμεσά τους η εταιρεία Bain, καθώς επανέφερε σε ισχύ δάνειο με το οποίο χρηματοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο η εξαγορά της Inetum και το οποίο είχε «παγώσει» επί έναν μήνα. Επίσης τον Οκτώβριο η εταιρεία Ceske Drahy AS επέστρεψε στην έκδοση ομολόγου έπειτα από καθυστέρηση περίπου τριών μηνών Συνολικά ενεργοποιήθηκαν ξανά εννέα συμφωνίες για τη χρηματοδότηση ομολόγων και οκτώ αγορές δανείων. Τον Νοέμβριο σημειώθηκε πάντως αύξηση των συμφωνιών χρηματοδότησης στην κυρίως αγορά χρηματοδότησης της Ευρώπης. Οπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, η αύξηση αυτή καταδεικνύει πόσο ευμετάβλητη μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία και η αγορά όταν οι Αρχές που εκδίδουν τα δάνεια βασίζονται στα θετικά δημοσιεύματα του Τύπου που τους προσφέρουν λίγες ημέρες σταθερότητας για να προωθήσουν τις συμφωνίες τους.