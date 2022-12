Ανήκει η επιχείρησή σας στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας; Μάθετε τώρα πώς μπορείτε να μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα

Αν στις λέξεις «Κοινωνική Υπευθυνότητα» & «Βιωσιμότητα» αναγνωρίζετε κάποιες από τις αξίες που περιγράφουν τη φιλοσοφία της επιχείρησής σας, τότε είστε έτοιμοι να αναγνωριστείτε ως zero waste.

Η Coca-Cola Hellas, με βασικό κριτήριο να έχει σημαντικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, επενδύει διαχρονικά στην ενημέρωση και την εκπαίδευση του κλάδου HoReCa, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στο Zero Waste HoReCa Hub που απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους HoReCa

Φέτος, η εταιρεία εξελίσσει περαιτέρω το Δίκτυο Zero Waste HoReCa – που έχει δημιουργήσει από το 2019 και ήδη αριθμεί 569 μέλη – και το μεταφέρει σε ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να προσεγγίσει περισσότερες επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας σε μεγαλύτερη κλίμακα ανά την Ελλάδα, προσφέροντας τα εργαλεία για να κάνουν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία μέρος της καθημερινής λειτουργίας τους.

Πλέον, όλες τις επιχειρήσεις HoReCa που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, μπορούν να επισκεφθούν την online σελίδα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για να γίνουν μέλη του 1ου Zero Waste HoReCa Δικτύου στην Ελλάδα που βρίσκεται ήδη στον αέρα.

Βασικός στόχος της Coca-Cola μέσω του Zero Waste HoReCa Hub και των μελών που θα λάβουν μέρος σε αυτό, είναι να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που προέρχεται από τον συγκεκριμένο κλάδο, μέσα από την εκπαίδευση των ιδίων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους πάνω στις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Μόλις 5 βήματα μακριά από μία zero waste διάκριση

Ο τρόπος λειτουργίας του Δικτύου είναι ιδιαιτέρως κατανοητός, καθώς οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το zerowastefuture.gr/diktyo-horeca και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν μέλη του.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν βαθμούς, ακολουθώντας 5 απλά και προσιτά βήματα, ώστε να διακριθούν σε Gold, Silver ή Bronze μέλη του Zero Waste Future, αναλόγως με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» τους προς «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Πιο συγκεκριμένα :

Βήμα 1ο

Ξεκινά η Εγγραφή των μελών, με την επίσκεψή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr και τη δήλωση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα.

Βήμα 2ο

Εκεί διατίθεται πλούσιο υλικό που θα βοηθήσει στην περαιτέρω κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των αρχών ανακύκλωσης και θα διευκολύνει τη μετάβαση της επιχείρησης στην κυκλική οικονομία.

Βήμα 3ο

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ψηφιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων γύρω από την κυκλική οικονομία και τους τρόπους ορθής ανακύκλωσης απορριμμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα διαρκώς.

Βήμα 4ο

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συμμετέχουν, καλούνται να καταγράφουν τα απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης σε καθημερινή βάση, για το διάστημα ενός μήνα.

Βήμα 5ο

Σύμφωνα με την καταγραφή αυτή, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν διάκριση ως Gold, Silver ή Bronze μέλη του 1ου ψηφιακού Zero Waste HoReCa Network, αναλόγως της απόδοσής τους και της επίτευξης μετρήσιμων στόχων.

Ποια τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις HoReCa;

H συμμετοχή των επιχειρήσεων HoReCa στο Zero Waste Hub έχει οφέλη τόσο για τις ίδιες, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας, καθώς μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης της χώρας για ένα πιο βιώσιμο αύριο.

Ειδικότερα, μέσα από την συμμετοχή της σε ένα Δίκτυο που προάγει την Ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία, η κάθε επιχείρηση HoReCa ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσα από την εξοικείωσή της με τη βιώσιμη τεχνογνωσία, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται περιβαλλοντικά υπεύθυνη.

Παράλληλα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και στην ενίσχυση του ποσοστού ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας έμπρακτα την κοινωνική και περιβαλλοντική της ευθύνη, που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τους σύγχρονους πελάτες και καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, τα μέλη ενός τέτοιου Δικτύου, μέσα από την εφαρμογή zero waste πρακτικών, πέραν της μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, επιτυγχάνουν και μείωση του κόστους λειτουργίας τους, από την εξοικονόμηση και βελτιστοποίηση α) των προμηθειών, της αποθήκευσης, της χρήσης ενέργειας και νερού, β) των επιλογών του μενού προς τους πελάτες, γ) την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζοντας «πράσινες» πρακτικές κατά την καθημερινή λειτουργία τους, θα επιτύχουν μείωση δημοτικών τελών, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω».

Επιπροσθέτως, μέσω του Zero Waste Hub οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στην τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται ψηφιακά, σε βέλτιστες πρακτικές και εξατομικευμένη συμβουλευτική ορθής διαχείρισης απορριμμάτων και του σωστού διαχωρισμού των υλικών στην πηγή, ενώ αποκτούν θετική προβολή μέσα από ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνίας.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι εκεί τα μέλη εκτίθενται σε ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων της επιχείρησής τους, ώστε κατόπιν να λάβουν την αντίστοιχη Zero Waste διάκριση.

Μία Zero Waste συμμαχία με αξιοσημείωτα αποτελέσματα

Το Δίκτυο Zero Waste HoReCa αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future που δημιούργησε η Coca-Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) το 2018.

Από την απαρχή του προγράμματος, μέσα από τους 25 διαφορετικούς προορισμούς που έχει ταξιδέψει, τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί είναι θεαματικά: Συνολικά, έχει επιτευχθεί αποτύπωμα συλλογής 2.200 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 1.300.000 πολίτες και επαγγελματίες, με το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην πηγή πριν την τελική διαχείριση από ΟΤΑ να φτάνει το 43%.