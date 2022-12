Vodafone: Δρομολογεί θυγατρική εταιρεία οπτικών ινών

Τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας με αντικείμενο την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών δρομολογεί η Vodafone Ελλάδας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Χάρης Μπρουμίδης, σε πρόσφατη δημοσιογραφική συνάντηση. Η κίνηση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη κινητικότητα που υπάρχει στο πεδίο της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών και της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής. Οπως εξήγησε ο κ. Μπρουμίδης, μέχρι το 2025, οπότε ολοκληρώνεται το τριετές πρόγραμμα ύψους 600 εκατ. ευρώ, το δίκτυο σταθερής νέας γενιάς της Vodafone Ελλάδας θα καλύπτει περίπου 850.000 συνδέσεις σε όλη τη χώρα. Από αυτές, 550.000 θα είναι με οπτική ίνα μέχρι την καμπίνα (Fiber to the Cabinet – FTTC) και οι υπόλοιπες 300.000 θα αφορούν την ανάπτυξη οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH).

Η Vodafone εντείνει τις επενδύσεις της και στην ανάπτυξη του δικτύου πέμπτης γενιάς (5G), που έχει σήμερα ενεργοποιηθεί σε περισσότερες από 140 πόλεις και οικισμούς, όπως και σε 27 νησιά. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της εταιρείας, που ξεπερνά το 50%, επιδιώκεται να φτάσει το 70% το 2023 και το 90% στο τέλος του 2025.

Επίσης, η Vodafone προχωράει την υλοποίηση των έργων υποθαλάσσιων καλωδίων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Στο Αιγαίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η πόντιση και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες προσαιγιάλωσης, ενώ στο Ιόνιο απομένουν οι αδειοδοτικές εκκρεμότητες ώστε, πλην απροόπτου, η τουριστική σεζόν του 2023 να βρει πλήρως διασυνδεδεμένα 10 νησιά που βρίσκονται στις διαδρομές των καλωδίων.

Αναφερθείς στο αυξημένο κόστος, ο κ. Μπρουμίδης τόνισε ότι οι τηλεπικοινωνίες κινούνται «με συνέπεια κάτω από τον Γενικό Δείκτη Τιμών εδώ και πολλά χρόνια, ενώ μεσοσταθμικά καθ’ όλον το 2022 ήταν κατά 14% χαμηλότερος από τον πληθωρισμό, συμβάλλοντας στη συγκράτησή του». Από το 2012, ενώ η κίνηση data στο δίκτυο κινητής έχει αυξηθεί κατά 6.500%, το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) έχει μειωθεί κατά 57% στα συμβόλαια και σχεδόν κατά 40% στο σύνολο των πελατών της Vodafone, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε. Κατά το α΄ εξάμηνο του οικονομικού της έτους (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2022) η Vodafone εμφάνισε κύκλο εργασιών 487 εκατ. ευρώ, ο οποίος επέστρεψε στα επίπεδα πριν από την πανδημία. Διαθέτει 4,2 εκατ. και 0,9 εκατ. πελάτες σε κινητή και σταθερή, αντιστοίχως, με την εταιρεία να εμφανίζει ιστορικό ρεκόρ στην κίνηση δεδομένων, που αυξήθηκε κατά 47% σε σχέση με τη συγκρινόμενη περίοδο πέρυσι.