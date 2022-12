My Market Local: Επενδύοντας στις γειτονιές

Η οικογένεια των My market, που μετράει 45 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό εμπόριο, κάνει το επόμενο βήμα στoν χώρο των λιανικών πωλήσεων. Μετά από έρευνα, προετοιμασία και μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική, η εταιρεία αποφάσισε να αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων μέσω του μοντέλου franchising. Το My Market Local είναι το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Ένας χώρος σύγχρονος, φιλικός και λειτουργικός, που επενδύει σε νέες συνεργασίες με δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με ένα πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο. Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη εμπειρία μιας επιχείρησης που μετράει πολλά χρόνια στον στίβο της αγοράς, συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο franchise τεσσάρων σημείων. Το My market Local, πρώτον, βρίσκεται σε κεντρικά σημεία του αστικού ιστού, με έντονη κίνηση, κοντά σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και σταθμούς ΜΜΜ. Δεύτερον, το μέγεθός του κυμαίνεται μεταξύ 120-200 τ.μ., σε ενιαίο επίπεδο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους καταναλωτές. Τρίτον, περιλαμβάνει 3.000 έως 4.500 ενεργούς κωδικούς. Και τέταρτον έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο και να μένει ανοιχτό και τις Κυριακές.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης για ένα νέο κατάστημα My market Local και στέκεται δίπλα στους συνεργάτες της σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, με την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλευτικής στήριξης και ανάπτυξης του συστήματος λειτουργίας. Τα πρώτα καταστήματα My market Local έχουν ήδη ανοίξει σε δύο από τις πιο ιστορικές αθηναϊκές συνοικίες, την Κυψέλη και την Καλλιθέα. Ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της αλυσίδας My Market είναι ότι η εταιρεία αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης, οπότε το αρχικό κεφάλαιο είναι ένα ποσό διαχειρίσιμο και εφικτό για τον νέο επιχειρηματία. Η εταιρεία αναλαμβάνει την έρευνα και αξιολόγηση της αγοράς, την εύρεση και κατασκευή του καταστήματος, οπότε ουσιαστικά η επιχείρηση παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι. Παράλληλα, η αλυσίδα παρέχει ένα άρτιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στον επιχειρηματία όσο και σε όλο το προσωπικό, προκειμένου το κατάστημα να λειτουργήσει με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο.

Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση είναι ίσως το πιο βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας των My market, ένα κομμάτι του DNA τους. Πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, με υποκαταστήματα στην Αττική, τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα, που αφουγκράζεται τις διεθνείς τάσεις και τις ανάγκες του ελληνικού καταναλωτικού κοινού και γίνεται καθημερινά κομμάτι της ζωής του.