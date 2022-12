Νίκησαν τις κρίσεις οι μεγάλες τράπεζες της Γουόλ Στριτ

Την τελευταία δεκαετία οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες της Γουόλ Στριτ (JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Co, Citigroup, Goldman Sachs Group και Morgan Stanley) κατόρθωσαν να εμφανίσουν συνολικά κέρδη ενός τρισ. δολαρίων, κάτι το οποίο, όπως τα ίδια τα στελέχη τους αναγνωρίζουν, φανερώνει πως μπορούν να λειτουργούν ανεξαρτήτως της πορείας της οικονομίας. Ο Μάλικ Ντιόπ εισήλθε στη Morgan Stanley τις ζοφερές μέρες του 2009, όταν οι μεγάλες τράπεζες προσπαθούσαν να αποπληρώσουν τα προγράμματα διάσωσης με χρήματα των φορολογουμένων. Εντούτοις, το 2013 η οργή των πολιτών κατά των τραπεζών κόπασε και οι μεγάλες φιλοδοξίες έγιναν προτεραιότητα. «Πραγματικά ένιωθα ότι, για πρώτη φορά, η δουλειά και η καριέρα δεν καθορίζονταν από το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης», είπε ο Ντιόπ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο κ. Ντιόπ ανήλθε στην ιεραρχία ως διευθύνων σύμβουλος, συμμετείχε στη συγκρότηση συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον ιαπωνικό τεχνολογικό όμιλο της SoftBank, του οποίου οι ιλιγγιώδεις επενδύσεις καθόρισαν μια εποχή, και στη συνέχεια έκλεισε μια τεράστια συγχώνευση με εταιρεία ειδικού σκοπού. Οι έξι τραπεζικοί γίγαντες των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουν τα κέρδη τους να επιταχύνονται και ο Μάλικ Ντιόπ, χωρίς να το γνωρίζει, έπαιξε έναν μικρό ρόλο σε κάτι σχεδόν απίστευτα προσοδοφόρο, ήτοι στην πρώτη τους δεκαετία με κέρδη 1 τρισ. δολαρίων.

Μια τέτοια ώθηση δεν φαινόταν δυνατή πριν από την έναρξη της δεκαετίας, όταν οι μεγάλες τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο ενός παγκόσμιου κινήματος διαμαρτυρίας, ενώ οι πολιτικοί και στα δύο άκρα του φάσματος προβληματίζονταν με τα προγράμματα διάσωσής τους ή αποσκοπούσαν στο να διαλύσουν πιστωτικά ιδρύματα, που έμοιαζαν πολύ μεγάλα για να καταρρεύσουν. Τελικά, οι τράπεζες διογκώθηκαν, ξεπερνώντας τις λοιπές αμερικανικές εταιρείες. Η JPMorgan Chase & Co., η Bank of America, ακόμη και η ταλαιπωρημένη Wells Fargo & Co., όλες είναι σε καλό δρόμο να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη σε αυτά τα 10 χρόνια από όλους τους άλλους ομίλους συνολικά εκτός από μερικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η Citigroup, η Goldman Sachs Group και η Morgan Stanley δεν είναι πολύ πίσω. Και μαζί οι έξι είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμη περισσότερα την επόμενη χρονιά.

Ενώ η προσοχή ήταν στραμμένη στην αλματώδη ανάπτυξη της Σίλικον Βάλεϊ, οι τράπεζες κέρδιζαν σε δυναμική.

Ενώ μεγάλο μέρος της προσοχής του κόσμου ήταν στραμμένο στα πλούτη που σώρευαν οι όμιλοι υψηλής τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ, οι τράπεζες κέρδιζαν σε δυναμική. Δεν υπάρχει ένας τρόπος για να εξηγηθεί πώς τα κατάφεραν. Τα στελέχη της επενδυτικής τραπεζικής, όπως ο Ντιόπ, διεκπεραίωσαν μία έκρηξη συναλλαγών και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενίσχυσε τα κέρδη μειώνοντας τους φόρους. «Μερικές φορές υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι το γεγονός πως κέρδισαν τόσο πολλά είναι κάπως τρομερό, και απλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό», είπε η Μπέτσι Ντιούκ, πρώην μέλος του Συμβουλίου Διοικητών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία προήδρευσε στο διοικητικό συμβούλιο της Wells Fargo μέχρι το 2020. «Σχετικά με όσα θα μπορούσαν να συμβούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στα τελευταία 10 χρόνια, τελικώς όλα έχουν συμβεί. Αυτές οι τράπεζες όχι απλώς έχουν επιβιώσει, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ευδοκιμήσει». Σε μια δεκαετία οργισμένης αντίδρασης του κοινού για τις τράπεζες, σε μία δεκαετία με αυστηρότερους κανόνες, γεωπολιτικές καταστροφές, πανδημία, καθώς και με κάποιες ύπουλες μεταβολές της αγοράς, οι τράπεζες «κατάφεραν όχι μόνον να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά, αλλά να κερδίσουν 1 τρισ. δολάρια», είπε εν κατακλείδι η Μπέτσι Ντιούκ.