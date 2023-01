Όμιλος Φουρλή: Αποχωρεί από την αγορά της Τουρκίας μετά από 12 έτη

Εκτός της τουρκικής αγοράς, ύστερα από 12 χρόνια, είναι πλέον ο όμιλος Φουρλή, καθώς χθες ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας της Intersport στη γείτονα. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Intersport Atletik Magazacilik ve Dis Ticaret Anonim Sirketi, δικαιοπάροχο των σημάτων «Intersport» και «The Athlete’s Foot» στην Τουρκία, η οποία λειτουργεί δίκτυο 12 καταστημάτων. Αγοραστής είναι ο όμιλος Eren Perakende ve Tekstil Anonim Sirketi με τη συναλλαγή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος Φουρλή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να βασίζεται σε αξία εταιρείας (enterprise value) περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Eren Perakende δραστηριοποιείται στην Τουρκία για πάνω από 30 χρόνια και έχει στο χαρτοφυλάκιό του τα σήματα Burberry, Gant, Nautica, Converse, Lacoste, ενώ διαθέτει καταστήματα, καθώς και διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών.

Η έξοδος του ομίλου Φουρλή από την τουρκική αγορά μόνο αιφνιδιαστική δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ηδη από τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τον σχολιασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου του 2022 ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Απόστολος Πεταλάς, είχε αναφέρει ότι εάν δεν βρεθεί στρατηγικός εταίρος για τη δραστηριότητα της Intersport στην Τουρκία, ο ελληνικός όμιλος θα αποχωρήσει από την τουρκική αγορά.

Στην τουρκική αγορά, ο όμιλος είχε δραστηριότητα από τον Φεβρουάριο του 2011 όταν είχε αποκτήσει τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος Intersport, ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 2014, απέκτησε και τα δικαιώματα ανάπτυξης των καταστημάτων με το σήμα The Athlete’s Foot. Την πρώτη χρονιά διέθετε δίκτυο 15 καταστημάτων στην Τουρκία, το 2020 είχε 23 καταστήματα (20 Intersport και 3 The Athlete’s Foot), ενώ το 2021 η εταιρεία προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας πέντε καταστημάτων Intersport. Συνολικά μετά το κλείσιμο 12 καταστημάτων στην τουρκική αγορά, στο εννεάμηνο του 2022 η δραστηριότητα είχε εμφανίσει θετικά κέρδη προ φόρων, ενώ μέχρι τότε ήταν ζημιογόνα. Με την υπογραφή της συμφωνίας ο όμιλος Φουρλή επικεντρώνεται για τη δραστηριότητα λιανικής αθλητικών ειδών στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, έχοντας σήμερα ένα δίκτυο 106 καταστημάτων Intersport, καθώς και ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλες τις παραπάνω χώρες. Υπενθυμίζεται πως στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ο όμιλος ανακοίνωσε και τη συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας λιανικής The Athlete’s Foot στην Ελλάδα με αγοράστρια την TAF Global Holding AG, θυγατρική της Arklyz Group AG, η οποία έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του σήματος TAF παγκοσμίως.