Η EDIT Automation καινοτομεί στην «πράσινη μετάβαση» της παγκόσμιας ναυτιλίας και προσελκύει πολυεθνική εταιρεία για επενδύσεις στην Ελλάδα

Έτοιμη να συνάψει μία ιδιαιτέρως σημαντική τεχνολογική συμφωνία με την πολυεθνική Trelleborg, που θα αφορά στην «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας, είναι η EDIT Automation, μια ελληνική εταιρεία η οποία διαθέτει το ECO 8 SHaPoLi, ένα σύστημα μέτρησης και περιορισμού της ισχύς λειτουργίας του πλοίου στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, βάσει των διεθνών κανονισμών.

Όπως εξηγεί σε συνέντευξή του στην «Κ» ο CEO της EDIT Automation, Μάρκος Σιγάλας, η εταιρεία διαθέτει ήδη πέντε πιστοποιήσεις για το ECO 8 SHaPoLi, είναι η μοναδική στην Ελλάδα με τόσο αναβαθμισμένες πιστοποιήσεις στο συγκεκριμένο τομέα και παράλληλα αναπτύσσει τις εργασίες της σε περισσότερες από 15 χώρες.

Με ποιο τρόπο το σύστημα ναυτιλιακού αυτοματισμού SHaPoLi θα συνδράμει στην προσπάθεια της ναυτιλιακής κοινότητας να επιτύχει το στόχο της πράσινης μετάβασης;

Προκειμένου οι ναυτιλιακές εταιρείες να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις EEXI, η EDIT Automation ανέπτυξε το ECO 8 SHaPoLi, μια λύση ενημέρωσης του περιορισμού ισχύος άξονα, που επιτρέπει στα πλοία να πληρούν το ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης ώστε να καταστούν συμβατά με τους διεθνείς κανονισμούς. Το σύστημα ShaPoLi ECO8 μετρά την πραγματική ισχύ και την περιορίζει στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κάλυψης του απαιτούμενου EEXI του πλοίου. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες μεγάλων νηογνωμόνων, πιστοποιήθηκε από τους Lloyds, RINA και BV και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης για την πιστοποίηση του από τους ABS και DNV. Θα είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα αυτοματισμού της ναυτιλίας με πέντε πιστοποιήσεις σε χρονικό διάστημα μόλις πέντε μηνών από την ενημέρωση του Κανονισμού. Η EDIT Automation είναι επίσης η μοναδική ελληνική εταιρεία η οποία από τον Απρίλιο του 2022 εκπαίδευσε τους τεχνικούς της και πιστοποιήθηκε στη Νότια Κορέα, σε ναυπηγείο της HYUNDAI, για την εγκατάσταση μετρητή στον άξονα της κύριας μηχανής πλοίου.

Εκτός του ShaPoLi, η EDIT Automation αναπτύσσει άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες;

Η EDIT Automation από το 2008 έχει κατασκευάσει περισσότερα από 35 συστήματα αυτοματισμού για τις ανάγκες κάθε πλοίου. Ήταν η πρώτη η ελληνική εταιρεία η οποία πραγματοποίησε εγκατάσταση συστήματος σε νεόκτιστο πλοίο στη Ν. Κορέα και συγκεκριμένα της ναυτιλιακής εταιρείας CMM σε πλοίο LPG και η πρώτη που το 2012 διέθεσε σύστημά της σε ναυπηγείο για νεόκτιστα πλοία. Από το 2017 η EDIT Automation αναλαμβάνει μόνο πιστοποιημένες εργασίες και επιθεωρήσεις, ανά τον κόσμο. Είναι, επίσης, η μοναδική ελληνική εταιρεία η οποία πιστοποήθηκε στην Ιαπωνία για μετρητές 15ppm, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κανονισμός MEPC 107 (49), έχοντας μάλιστα δώσει καινοτόμες λύσεις στα συγκεκριμένα συστήματα, τις οποίες αποδέχθηκε το αμερικανικό λιμενικό.

Είναι στο σχεδιασμό της εταιρείας η επέκταση των εργασιών της πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου;

Ήδη η EDIT Automation διαθέτει τα συστήματά της σε περισσότερες από 15 χώρες όπως η Κίνα, τα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη κ.α. Μέχρι και σήμερα έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας σε πάνω από 65 χώρες και 2.500 πλοία, 450 ναυτιλιακών εταιρειών. Τόσο η εταιρεία μας, όσο και οι τεχνικοί μας, διαθέτουν περισσότερες από 35 διεθνείς πιστοποιήσεις. Πρώτα εκπαιδευόμαστε και πιστοποιούμαστε από διεθνείς οργανισμούς και κατασκευαστές και εν συνεχεία προωθούμε τα προϊόντα τους και προσφέρουμε υπηρεσίες μας.

Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας σας με την Trelleborg Marine Systems UK Ltd;

Η Trelleborg παράγει καινοτόμα προϊόντα για περισσότερα από 100 χρόνια σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, του στρατού, της αεροπορίας, της ναυτιλίας, των διυλιστηρίων κ.α. Πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία με περισσότερους από 22.000 υπαλλήλους ανά τον κόσμο και με ετήσιο τζίρο άνω των 3 δισ. δολαρίων. Παρά το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε μόλις έξι μήνες με την Trelleborg, έχουμε αναπτύξει μία ιδιαιτέρως στενή και αποδοτική σχέση, με τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας να μας έχουν ήδη επισκεφθεί στα γραφεία μας στην Καστέλα, προκειμένου να συζητήσουμε νέες προτάσεις και προοπτικές συνεργασίας. Ήδη εξετάζουμε μια νέα συμφωνία, ιδιαιτέρως σημαντική για το χώρο της ναυτιλίας, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα των τελευταίων ετών που θα αφορά στην τεχνολογία αυτοματισμού της ναυτιλίας για τη χώρα μας. Μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις θα είμαι σε θέση να αποκαλύψω το περιεχόμενο αυτής.

Πως πετυχαίνετε το value for money για τα συστήματά σας;

Με την τακτική, θα έλεγα σε ετήσια βάση, εκπαίδευση όσων απασχολούνται στην εταιρεία, από τουλάχιστον τρεις διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από κατασκευαστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα προσέθετα επίσης την εμπειρία που αποκτάται από την επίλυση δεκάδων προβλημάτων πιστοποίησης συστημάτων της ναυτιλίας, όπως και τις τακτικότατες συζητήσεις με ανώτατα στελέχη της αγοράς προς αντιμετώπιση εκατοντάδων ζητημάτων που τίθενται σχετικά με εφαρμογές, αλλά και κανονισμούς του ναυτιλιακού κλάδου. Προσωπικά πιστεύω ιδιαίτερα στο H2H, δηλαδή το Human to Human και όχι στο Business to Business, καθότι μέσω αυτού διασφαλίζεται στο έπακρο η ποιότητα και η πιστότητα των συστημάτων που διαθέτουμε στην αγορά. Οι πελάτες μας κερδίζουν από εμάς πέραν του value for money και αυτό που λέμε peace of mind, τη βεβαιότητα για την ασφάλεια.