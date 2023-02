ελίν – Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με γνώμονα τον ενεργειακό μετασχηματισμό

Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο χώρο της ενέργειας από την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή κρίση, η ελίν με επίκεντρο την καινοτομία ανταποκρίνεται στο διαχρονικό της ρόλο, ως ένας από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους της χώρας, και προχωρά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της επενδύοντας σε προηγμένα προϊόντα και διαδικασίες.

Στα προϊόντα αυτά που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας της ελίν, ανήκουν τα καύσιμα νέας γενιάς Crystal Next, τα οποία διακρίθηκαν με το βραβείο Bravo Sustainability 2022 ως τα φιλικότερα, προς το περιβάλλον και την υγεία, καύσιμα. Η σειρά καυσίμων Crystal Next, που περιλαμβάνει τα καύσιμα κίνησης Diesel Crystal Next και Unleaded Crystal Next, το πετρέλαιο θέρμανσης Thermo Crystal Next και το ναυτιλιακό καύσιμο Crystal Marine Gasoil, ενσωματώνει καινοτόμες φόρμουλες που διασφαλίζουν, όχι μόνο αύξηση της απόδοσης και εξοικονόμηση της κατανάλωσης, αλλά και καλύτερη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της καύσης με μειωμένες εκπομπές αιθάλης και μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η ελίν, θέτοντας υψηλά ποιοτικά πρότυπα σ’ όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, υλοποιεί την τριπλή «Δέσμευση Ποιότητας», το μόνο σύστημα ελέγχου ποιότητας στην Ελλάδα που πιστοποιείται από τρία μέρη, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη επιχειρησιακή λειτουργία σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σύνολο διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, που προστατεύουν διαχρονικά τους πελάτες από παραβατικές συμπεριφορές και κακές πρακτικές, όπως η νοθεία και η κλοπή ποσοτήτων καυσίμων μέσω καταδολίευσης των αντλιών: στο πρώτο επίπεδο ελέγχου, η ίδια η ελίν έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου που διασφαλίζει τη σωστή εκτέλεση της διαδικασίας σε όλη την πορεία των καυσίμων, ενώ οι έλεγχοι σε επόμενο επίπεδο από τους ανεξάρτητους φορείς Bureau Veritas και Lloyd’s Register συμπληρώνουν τη διαδικασία..

Με γνώμονα την πρωτοπορία και την αξιοπιστία, η εταιρία αναπτύσσεται δυναμικά σε Ελλάδα και εξωτερικό, παραμένοντας πιστή στο στόχο της να ενισχύσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ενεργειακή μετεξέλιξη της χώρας, διευρύνοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της με έναν ξεκάθαρο εξαγωγικό προσανατολισμό. Σήμερα, η ελίν είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, επιτυγχάνοντας πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων σε 45 χώρες και 5 ηπείρους.

Η δυναμική παρουσία της ελίν μέσα από καινοτόμες πρακτικές αναδεικνύεται, επίσης, μέσα από την επιτακτική ανάγκη για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των πιέσεων της ενεργειακής ασφάλειας, που επιβάλουν έγκαιρη προσαρμογή σε μια σύγχρονη ενεργειακή αγορά. Επί σειρά ετών, ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας θεμελιώνεται στην ενεργειακή μετεξέλιξη και περιλαμβάνει την επέκταση της δραστηριότητάς της στις αγορές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, με τα εμπορικά σήματα “electricon” και “aerion”, αλλά και τη μετεξέλιξη του δικτύου πρατηρίων ελίν σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πράσινης κινητικότητας και τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, η ελίν προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΗ blue για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο εξυπηρέτησής της. Επιπλέον, σχεδιάζει την είσοδό της στο «πράσινο» υδρογόνο, μέσω της συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ, παράλληλα δε, επιδιώκει την έγκαιρη ενσωμάτωση των LNG και CNG στη δραστηριότητά της.

Άλλωστε, η εταιρία δεσμεύεται να υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα το 2050, επιβεβαιώνοντας σε όλα τα επίπεδα ότι η υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητά της.