Στα ηλεκτρονικά «ράφια» των καταστημάτων χωρούν όλα

Σε… marketplaces μετατρέπονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων, από σούπερ μάρκετ έως αλυσίδες αθλητικών ειδών, εκμεταλλευόμενα με αυτόν τον τρόπο τη δημοφιλία που έχουν ήδη στο κοινό για να αποκτήσουν ένα επιπλέον έσοδο. Μετά την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Μασούτης» και τη Marks & Spencer, πλέον σε αυτή την ιδιότυπη κατηγορία λιανεμπορικής δραστηριότητας εισέρχεται και η Intersport. Στην πραγματικότητα, βεβαίως, αν και η λειτουργία τους μοιάζει με αυτή των marketplaces, αυτό που κάνουν είναι να δίνουν τη δυνατότητα σε άλλες γνωστές εταιρείες να πωλούν και εκεί τα προϊόντα τους, έναντι φυσικά κάποιας προμήθειας. Τι κερδίζουν οι λιανέμποροι που εξελίσσουν με αυτόν τον τρόπο τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα; Πέρα από τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από την προμήθεια, ποντάρουν στις λεγόμενες «αυθόρμητες» αγορές και των καθαρά δικών τους κωδικών.

Intersport

Πλέον, μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μόνο της αλυσίδας αθλητικών ειδών Intersport, που στην Ελλάδα αναπτύσσει ο όμιλος Fourlis, μπορεί κάποιος να αγοράσει είδη που δεν είναι αποκλειστικά αθλητικά, όπως casual ένδυσης μέσω της συνεργασίας με εταιρείες όπως η Funky Budha, η Jack and Jones, η JJXX, η Barbour, είδη για αθλητικές δραστηριότητες (ιππασία, γκολφ κ.ά.), που δεν διαθέτει κανονικά η Intersport, αλλά και ηλεκτρονικά είδη που εν μέρει συνδέονται με τον αθλητισμό, όπως διάφορα smartwatches, wearables, ακουστικά, μέσα από συνεργασίες με εταιρείες όπως η Sony, η Fitbit, η Garmin, Xiaomi, κ.ά.

Marks & Spencer

Προσφέρουν τη δυνατότητα σε άλλες γνωστές εταιρείες να πωλούν και εκεί τα προϊόντα τους, έναντι φυσικά κάποιας προμήθειας.

Την… αντίστροφη πορεία, δηλαδή από αλυσίδα κυρίως ειδών ένδυσης να εντάξει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και αθλητικά είδη τρίτων εταιρειών, ακολουθεί η Marks & Spencer, η οποία τον Μάρτιο του 2022 εξαγόρασε την πλατφόρμα The Sports Edit. Από τις 21 Φεβρουαρίου η νέα πλατφόρμα είναι ενταγμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της βρετανικής αλυσίδας, διαθέτοντας πάνω από 200 προϊόντα γυναικείας αθλητικής ένδυσης και υπόδησης διαφόρων σημάτων (Beyond Yoga, FP Movement, Girlfriend Collective, YMO, Veja, Hoka), με στόχο μέσα στο 2023 να ακολουθήσουν και άλλα πιο γνωστά σήματα της κατηγορίας. Η κίνηση αυτή της αλυσίδας συνδέεται τόσο με την απόφαση να επενδύσει περισσότερο στην κατηγορία των αθλητικών ειδών, μια κατηγορία που βρίσκεται σε άνθηση από την πανδημία και μετά, όσο και με τη στρατηγική της για ένταξη περισσότερων γνωστών σημάτων στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και όχι μόνο των δικών της σειρών. Ηδη η αλυσίδα διαθέτει προϊόντα DKNY, Hobbs, Jack and Jones, Jaeger, Speedo κ.ά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας στην Ελλάδα διαθέτει επίσης κάποια άλλα σήματα, όπως τα εσώρουχα sloggi και triumph, τα premium είδη ένδυσης Jaeger, αλλά και τις πιο συμφέρουσες επιλογές που προσφέρει το σήμα Jack and Jones.

«Μασούτης»

Σε 11 ανέρχονται πλέον οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει η «Μασούτης» για διάθεση προϊόντων άλλων εταιρειών μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η προσπάθεια ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, όταν προχώρησε σε συνεργασία με το you.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα του ομίλου Quest. Πλέον, εκτός από την you.gr, με τη «Μασούτης» συνεργάζονται οι εταιρείες Βιοκαρπέτ, Cook-Shop, Bag Stories, Brands in a Box, Vita4you, petshop88.gr, organic brands, Morgan Collection, Kiddo, ενώ τελευταία ξεκίνησε συνεργασία με την αλυσίδα επίπλων «Μαρμαρίδης». Τα προϊόντα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αποστέλλονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα προϊόντα «Μασούτης». Κάθε συνεργαζόμενο κατάστημα καθορίζει την τιμή, τα μεταφορικά και την πολιτική επιστροφών του και στη συνέχεια τιμολογεί και αποστέλλει το προϊόν κατευθείαν στη διεύθυνση που επιλέγει ο αγοραστής.

Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, έναντι 11 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020 και 9 δισ. ευρώ το 2019.