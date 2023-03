Φρένο πολλών δισεκατομμυρίων στο παγκόσμιο τραπεζικό ντόμινο

Επανήλθε χθες η αναταραχή στις αγορές προτού παρέλθουν 24 ώρες από την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελβετίας με δάνειο ύψους 54 δισ. δολ. στη χειμαζόμενη Credit Suisse και με σκοπό τη διάσωση της δεύτερης μεγαλύτερης ελβετικής τράπεζας.

Οι επενδυτές αναζητούν την επόμενη ευάλωτη τράπεζα που θα καταρρεύσει και η ανησυχία αρχίζει να μεταφέρεται σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, φέρνοντας μαζί της πτώση των τραπεζικών μετοχών αλλά και δυσοίωνες προβλέψεις όπως του Νουριέλ Ρουμπινί που μιλάει για νέα χρηματοπιστωτική κρίση, με την Credit Suisse να αποτελεί τώρα τη νέα Lehman Brothers.

Στην αρχή της συνεδρίασης στην Ευρώπη έδειξαν να ανακάμπτουν οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, με τον τραπεζικό δείκτη του EuroStoxx 600 να σημειώνει άνοδο 3,7% και την Credit Suisse να καταγράφει άλμα 40%, για να περιορίσει αργότερα τα κέρδη της στο 25%.

Σύντομα, όμως, στο στόχαστρο βρέθηκε η αμερικανική τράπεζα First Republic και μαζί της σειρά από μεσαίου μεγέθους περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ που αντιμετωπίζονται ως ομόλογες της Silicon Valley Bank. Η μετοχή της First Republic σημείωσε χθες πτώση 36% (και συνολικά 80% από τις 8 Μαρτίου), παρά τις προσπάθειες να πείσει τους πελάτες και τους πιστωτές ότι δεν παρουσιάζει αντίστοιχα προβλήματα. Κάτι που εν πολλοίς ισχύει, καθώς η First Republic έχει πράγματι υγιή οικονομικά. Χθες το βράδυ 11 αμερικανικές τράπεζες ανακοίνωσαν παροχή ρευστότητας 30 δισ. δολαρίων στη First Republic.

Οι JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup and Wells Fargo θα δώσουν από 5 δισ. δολ. η κάθε μία, οι Goldman Sachs και Morgan Stanley από 2,5 δισ. και οι BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist and US Bank από 1 δισ. δολ. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας η μετοχή της εκτινάχθηκε και έκλεισε με άνοδο 10%. Με προφανή ανακούφιση, σε κοινή δήλωσή τους, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ καλωσόρισαν τη συμφωνία στήριξης του δοκιμαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος.

Η First Republic ιδρύθηκε το 1985 και προσέφερε στεγαστικά δάνεια στους πλούσιους Καλιφορνέζους, ενώ η SVB χρηματοδοτούσε νεοφυείς και ενίοτε επισφαλείς εταιρείες τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια οι επενδυτές διοχέτευσαν δυσθεώρητα κεφάλαια σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και έκτοτε οι δύο αμερικανικές τράπεζες άρχισαν να έχουν την ίδια πελατειακή βάση.

Στο στόχαστρο των επενδυτών βρίσκονται επίσης από χθες πολλές από τις μεσαίου μεγέθους περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες, όπως οι Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp, KeyCorp, Comerica Inc και Fifth Third Bancorp, που είδαν τις μετοχές τους σε ελεύθερη πτώση, με μερικές να χάνουν 3,5%, αλλά άλλες να βυθίζονται χάνοντας 30%.

Δεν έμειναν, όμως, αλώβητες και πολλές από τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, με τους κολοσσούς των JP Morgan, Morgan Stanley και Bank of America να υποχωρούν από την αρχή της συνεδρίασης από 1% έως 1,5%. Στο μεταξύ, η ανησυχία εξαπλώνεται στην Ευρώπη, με τους οικονομικούς διευθυντές πολλών γερμανικών εταιρειών, όπως των Hapag-Lloyd και BASF, να δηλώνουν ότι παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και παράγοντες της αγοράς να υπογραμμίζουν πως «εμπνέουν ανησυχία το εύρος των εξελίξεων και η ταχύτητα με την οποία μεταφέρθηκαν στις χρηματαγορές».

«Δεν αρκεί το δάνειο των 50 δισ. φράγκων»

Oι Αρχές της Ελβετίας τόνισαν πως θα χορηγηθεί στην Credit Suisse δάνειο 50 δισ. φράγκων, επειδή η δεύτερη σε μέγεθος ελβετική τράπεζα «πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας που ισχύουν για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες». Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν, πάντως, πως το δάνειο δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα της τράπεζας, δεδομένου ότι η Credit Suisse έχει υποπέσει σε ολισθήματα και έχει πληγεί από παλαιότερες επενδύσεις της σε τοξικούς τίτλους και τα ανοίγματά της στο fund Archegos που της προκάλεσαν ζημία ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.