Περιμένοντας τη First Sentier

Περίπου τρεις μήνες «χάθηκαν» εξαιτίας της αποτυχημένης, όπως αποδείχθηκε, διαπραγμάτευσης μεταξύ της αυστραλιανής First Sentier με τη «συμπατριώτισσα» Macquarie, αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της τελευταίας στη συμφωνία για την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής. Το γεγονός αυτό θεωρείται ο κύριος λόγος για τον οποίο καθυστερεί η επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, δεδομένου ότι τα στελέχη της First Sentier δεν προχώρησαν σε παράλληλες διαπραγματεύσεις και με τις τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων ετών, ύψους 2 δισ. ευρώ. Ετσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με αποτέλεσμα οι τελευταίες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανακοινώσεις, όχι νωρίτερα από το Πάσχα. Στο μεσοδιάστημα, πολλοί είναι οι μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που αναμένουν να κάνουν «ανάσταση», έχοντας επενδύσει σημαντικά ποσά, προσδοκώντας στην κεφαλαιοποίηση της σχετικής υπεραξίας, καθώς η First Sentier θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών.

Δεν επηρεάζονται οι μεγάλες αλυσίδες

Ανεπηρέαστες από την αύξηση του κατώτατου μισθού εμφανίζονται μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες, καθώς οι εργαζόμενοί τους αμείβονται ήδη με υψηλότερους μισθούς. Oπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, κάποιες επιχειρήσεις δίνουν τους μισθούς που ίσχυαν με την τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ αρκετές προχώρησαν ήδη από πέρυσι σε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 813 ευρώ προκειμένου να μην έχουν «διαρροές» προσωπικού. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι και στο λιανεμπόριο η εξεύρεση προσωπικού αποτελεί τον νέο μεγάλο «πονοκέφαλο».

«Συνωστισμός» αεροπλάνων στους ελληνικούς ουρανούς

Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η πτητική δραστηριότητα στην Ελλάδα φέτος. Σύμφωνα με το Eurocontrol, για το διάστημα μέχρι και τα τέλη Απριλίου, ο αριθμός των πτήσεων θα είναι αυξημένος έως και κατά 30% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Πέρυσι η ανάκαμψη της πτητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν η γρηγορότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης, με τη χώρα μας να είναι η μοναδική στη Μεσόγειο που οι πτήσεις ξεπέρασαν τα προ πανδημίας επίπεδα.

Περιζήτητα τα πολυτελή ακίνητα

Για «πρωτοφανή» ζήτηση ενοικίασης πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κάνει λόγο σχετική έκθεση της Berkshire Hathaway HomeServices. «Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις επισκεπτών και επενδυτών απ’ όλο τον κόσμο», αναφέρει η έκθεση. Μάλιστα, στελέχη του ελληνικού τμήματος της εταιρείας σημειώνουν ότι οι επαγγελματίες παροτρύνουν τους ξένους επισκέπτες ώστε να προβούν σε προκράτηση των ακινήτων της αρεσκείας τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόμη και εννέα μήνες πριν από την ημερομηνία της άφιξής τους, ώστε να διασφαλίσουν τη διαμονή τους. Εκτός από παραθεριστικά σημεία και δημοφιλή νησιά, υψηλή είναι η ζήτηση και στα παράκτια τμήματα της Αττικής.

Δεν «βλέπουν» μετάδοση της κρίσης

Καμία μετάδοση στις τράπεζες της Ευρωζώνης από την αναταραχή στην αγορά που προκάλεσαν η Credit Suisse και περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ δεν διαπιστώνει το εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της έκτακτης συνεδρίασης στην οποία προχώρησε το συμβούλιο την Παρασκευή. Οι επενδυτές ανησυχούν για τον κίνδυνο μιας νέας τραπεζικής κρίσης μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank την περασμένη εβδομάδα, ενώ αυτή την εβδομάδα η ελβετική Credit Suisse και η αμερικανική First Republic Bank αναγκάστηκαν να λάβουν κρατική στήριξη. Ωστόσο, πηγή του Reuters που γνωρίζει το περιεχόμενο της μη προγραμματισμένης συνεδρίασης του SSB είπε ότι οι εποπτικές αρχές ενημερώθηκαν ότι οι καταθέσεις παρέμειναν σταθερές στις τράπεζες της Ευρωζώνης και ότι η έκθεση στην Credit Suisse είναι πολύ χαμηλή.