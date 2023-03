Συμφωνία εξαγοράς της τράπεζας Silicon Valley

Η εξαγορά της SVB πρόκειται να αυξήσει το μέγεθος της First Citizens, η οποία στα τέλη του περασμένου έτους είχε ενεργητικό μόλις 100 δισ. δολ. και καταθέσεις σχεδόν 90 δισ. δολ. και ήταν η 36η σε μέγεθος τράπεζα των ΗΠΑ από πλευράς περιουσιακών στοιχείων.

Προκάλεσε επί μέρες αναταραχή στις αγορές με πτώση των τραπεζικών μετοχών, κατά ορισμένους επιτάχυνε την κρίση της Credit Suisse ερεθίζοντας τα ανακλαστικά των επενδυτών και κατά πολλούς έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για μια νέα τραπεζική κρίση. Τώρα το δράμα της περιφερειακής αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley Bank (SVB) οδεύει προς το τέλος του. Η τράπεζα που χρηματοδοτούσε κυρίως νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας θα έχει την ίδια τύχη με την επίσης περιφερειακή Signature, που επίσης πτώχευσε και εξαγοράστηκε. Αυτή τη φορά ο από μηχανής θεός είναι η τράπεζα First Citizens, που τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένως εξαγοράσει προβληματικές τράπεζες.

Η First Citizens θα αναλάβει το σύνολο των καταθέσεων της SVB ύψους 119 δισ. δολ., όπως και το δανειακό χαρτοφυλάκιό της αλλά και περιουσιακά στοιχεία της αξίας περίπου 72 δισ. δολ. Εφεξής θα διαχειρίζεται τα 17 παραρτήματα της SVB, ενώ αφήνει τίτλους και άλλα στοιχεία ενεργητικού αξίας 90 δισ. δολ. στην ομοσπονδιακή αρχή ασφάλισης καταθέσεων (FDIC), που υπολογίζει ότι η κατάρρευση της SVB θα της επιφέρει ζημίες ύψους 20 δισ. δολ. Η FDIC ανέλαβε υπό τον έλεγχό της τη SVB στις 10 Μαρτίου, όταν η μεγάλη ζημία στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της και η αιφνιδιαστική απόφασή της για μια γενναία αύξηση κεφαλαίου μέσω πώλησης μετοχών ενέπνευσαν ανησυχία στους επενδυτές και τους καταθέτες, με αποτέλεσμα την ελεύθερη πτώση της μετοχής της και τις μαζικές αναλήψεις καταθέσεων.

Από τη στιγμή που η FDIC έθεσε σε δημοπρασία τη SVB, σειρά περιφερειακών τραπεζών και μεγάλων επενδυτικών, μεταξύ των οποίων οι Blackstone, Apollo, Carlyle, Sixth Street και HPS Investment Partners, εξέφρασαν ενδιαφέρον και μελέτησαν το δανειακό χαρτοφυλάκιό της για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν προσφορά. Το ενδιαφέρον που επέδειξε η First Citizens για την εξαγορά της εξέπληξε ορισμένους παρατηρητές που αμφισβήτησαν τη δυνατότητά της να απορροφήσει τη δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα που πτώχευσε και περιήλθε στον έλεγχο της FDIC. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι η First Citizens έχει μεγάλη εμπειρία στην εξαγορά προβληματικών τραπεζών που πτωχεύουν.

Η First Citizens αυτοπροσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη οικογενειακή τράπεζα των ΗΠΑ και υπάρχει από το 1898, οπότε την ίδρυσε ο παππούς του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου, Φρανκ Χόλντινγκ, που ανέλαβε καθήκοντα το 2008. Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2009 και μετά ο Φρανκ Χόλντινγκ έχει ήδη εποπτεύσει πάνω από 20 εξαγορές προβληματικών τραπεζών στο πλαίσιο συμφωνιών που διευκόλυνε η FDIC. Το περασμένο έτος κατέβαλε 2 δισ. δολ. για την εξαγορά της CIT που χρηματοδοτούσε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Εχει κλείσει συμφωνίες για εξαγορές περιφερειακών τραπεζών από την Ουάσιγκτον μέχρι το Γουισκόνσιν και την Πενσυλβάνια. Η εξαγορά της SVB τώρα πρόκειται να αυξήσει το μέγεθος της First Citizens, η οποία στα τέλη του περασμένου έτους είχε ενεργητικό μόλις 100 δισ. δολ. και καταθέσεις σχεδόν 90 δισ. δολ. και ήταν η 36η σε μέγεθος τράπεζα των ΗΠΑ από πλευράς περιουσιακών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά τη χρηματιστηριακή αξία της First Citizens, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ ανερχόταν σε 8 δισ. δολάρια.

Η κατάρρευση της SVB θα επιφέρει ζημίες ύψους 20 δισ. δολ. στην ομοσπονδιακή αρχή ασφάλισης καταθέσεων (FDIC).

Εχει προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα ανάλογη συμφωνία εξαγοράς της Signature Bank από τη Flagstar, που ανήκει στη New York Community Bank. Η συμφωνία για την εξαγορά της Signature προβλέπει, όμως, πως η FDIC θα αναλάβει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου της ύψους 60 δισ. δολ., ενώ η κατάρρευση της επίσης περιφερειακής αυτής τράπεζας υπολογίζεται πως θα κοστίσει στο ταμείο ασφάλισης καταθέσεων 2,5 δισ. δολ.

Η πτώση των μετοχών της SVB και η πτώχευση της Signature στις αρχές του μήνα έχουν εμπνεύσει ανησυχία για τα προβλήματα που ενδεχομένως κρύβουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες και τους κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονούν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Η SVB ήταν η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα που κατέρρευσε μία και πλέον δεκαετία μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η κατάρρευσή της εξελίχθηκε ραγδαία σε μόλις 48 ώρες μετά την ανακοίνωσή της ότι επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου με την πώληση μετοχών. Σημειωτέον ότι οι ελβετικές αρχές επιχείρησαν να αποδώσουν στην κρίση των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών την κατάρρευση της Credit Suisse και την αναγκαστική εξαγορά της από τη UBS. Είναι γεγονός ότι τις ημέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στην πτώχευση της SVB και την κρίση της Credit Suisse πολλοί αναλυτές υπογράμμισαν ότι αν και έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα και άστοχες επενδύσεις, η ελβετική τράπεζα ήταν ακόμη βιώσιμη, αλλά η κρίση των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών ενέτεινε την ανησυχία των επενδυτών και έστρεψε το ενδιαφέρον τους σε κάθε τραπεζικό πρόβλημα.