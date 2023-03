Eurostat: Στο 5,4% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο

Περαιτέρω αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωζώνη δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Μάρτιο. Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,4% σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έναντι 6,5% τον Φεβρουάριο, ενώ στην Ευρωζώνη στο 6,9 έναντι 8,5%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat, μεγαλύτερη ώθηση στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να δίνει το κόστος τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με άνοδο 15,4% σε ετήσια βάση έναντι 15% τον Φεβρουάριο. Ακολουθεί το κόστος μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών με αύξηση 6,6% έναντι 6,8% τον Φεβρουάριο και των υπηρεσιών με άνοδο 5% έναντι 4,8%.

Απεναντίας, το κόστος ενέργειας παρουσιάζει συρρίκνωση 0,9% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 13,7% τον Φεβρουάριο. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως οι τιμές ενέργειας είχαν ήδη αρχίσει να παίρνουν την ανιούσα τον Μάρτιο του 2022 στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Euro area #inflation at 6.9% in March 2023, down from 8.5% in February. Components: food, alcohol & tobacco +15.4%, other goods +6.6%, services +5.0%, energy -0.9% – flash estimate https://t.co/JanK9NcMzB pic.twitter.com/WzYZfXCEeM

