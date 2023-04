Αρθρο του Γ. Προκοπάκη στην «Κ»: Πέτρες στο μαξιλάρι

Μία από τις παραλείψεις της κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές του 2019 ήταν η μη ανάδειξη της ουσίας των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ – ακόμη και κατά το ολέθριο πρώτο εξάμηνο 2015. Τέσσερα (έως οκτώ) χρόνια μετά, κάθε ένας από τους πρωταγωνιστές της περιόδου έχει την άνεση να καταθέτει όποια άποψη τον βολεύει. Δυστυχώς χωρίς αντιπαράθεση. Κάποιοι εξ αυτών, στο πλαίσιο μιας πολιτικής «περασμένα – ξεχασμένα», τοποθετούνται στη δημόσια σφαίρα με θεσμική αύρα. Αφορμή για το άρθρο, η συνέντευξη του κ. Γιώργου Χουλιαράκη (Γ.Χ. εφεξής), αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σήμερα συμβούλου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και του διοικητή της ΤτΕ, στην «Καθημερινή» (25-26/3/2023).

Ο Γ.Χ. ξεκαθαρίζει από μιας αρχής πως οι θέσεις του για την οικονομία δεν ταυτίζονται πάντα με αυτές της ΤτΕ – στη συνέντευξη μιλάει ως οικονομολόγος. Δεν μας πέφτει λόγος, είναι υπόθεση του διοικητή της ΤτΕ να προσδιορίσει πόσο χρήσιμος ως σύμβουλος είναι ένας οικονομολόγος με απόψεις αντίθετες του οργανισμού, κάποιες δε απαξιωτικές της διοίκησης. Ας μιλήσουμε επί της ουσίας.

Η έξοδος από τα μνημόνια

Ως οικονομολόγος ο Γ.Χ. διαβεβαιώνει πως το τρίτο μνημόνιο κάθε άλλο παρά αχρείαστο ήταν. Σωστά καταθέτει πως η αποφοίτηση από ένα πρόγραμμα στήριξης γίνεται όταν έχει αποκατασταθεί η αυτόνομη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές. Αφού το φθινόπωρο 2014 οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είχαν πάρει την ανιούσα και δεν υπήρχε μαξιλάρι διαθεσίμων, η συνέχιση της διασωλήνωσης στα μνημόνια ήταν απαραίτητη. Με τέτοια διάγνωση, ποια πολιτική υπηρετούσε ο ίδιος οικονομολόγος μέχρι τη νύχτα της 12ης Ιουλίου 2015; Η διάγνωση βέβαια είναι επί τη βάσει αποσπασματικών στοιχείων και κατά το δοκούν ερμηνείας των εξελίξεων. Οι εξελίξεις μετά τις ευρωεκλογές του 2014 προεξοφλούσαν την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ – εάν οι αγορές είχαν υποψία έστω της συγκυβέρνησης με τον κεντρώο (!) ΑΝΕΛ, θα βλέπαμε με κιάλια τα ομόλογά μας από τον Ιούνιο 2014. Οπως το 2019 προεξοφλούσαν την έλευση της Ν.Δ. και αποκτήσαμε ξανά κάποια πρόσβαση στις αγορές – κάθε άλλο παρά εμπιστοσύνη στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζαν. Το 2014 ο νυν διοικητής της ΤτΕ και τότε ΥΠΟΙΚ ξεκίνησε να μαζεύει, μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού με repos, κεφάλαια από τα διαθέσιμα των φορέων του Δημοσίου για τη δημιουργία ενός μαξιλαριού διαθεσίμων της κυβέρνησης. Κατά το τέλος 2014 αυτό το μαξιλάρι είχε φθάσει στα 8,6 δισ. ευρώ. Ο Σόιμπλε μιλούσε για ολοκλήρωση του δεύτερου μνημονίου με μια ενίσχυση διαθεσίμων 10-12 δισ. ευρώ. Η παροχή προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής από τον ESM ήταν στο τραπέζι. Η διάγνωση του Γ.Χ. είναι απολύτως λανθασμένη. Το τρίτο μνημόνιο έγινε υποχρεωτικό από την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, την οποία υπηρέτησε και ο ίδιος, ενώ κυβέρνηση Σαμαρά και δανειστές εργάζονταν στην κατεύθυνση ενίσχυσης διαθεσίμων. Η συνύπαρξη τριών ή δεκατριών πολιτικών υπό την ομπρέλα της πρώτης φοράς Αριστερά είναι αδιάφορη. Οι πολίτες κλήθηκαν να υποστούν τις συνέπειες της ακατάσχετης ανατρεπτικής ακυρολογίας.

Η σωστή άποψη περί αποφοίτησης από την έξωθεν στήριξη με την απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές είναι και παραδοχή της αποτυχίας τόσο δικής του όσο και όλης της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ. Τον Αύγουστο 2018 πανηγύριζε και ο οικονομολόγος Γ.Χ. την έξοδο από τα μνημόνια, με την «καθαρή έξοδο». Πλην όμως, ενώ σε όλη την Ευρώπη –παρά την ιταλική κρίση που ήταν σε εξέλιξη– έμπαιναν δισεκατομμύρια στο χρέος όλων των χωρών, η Ελλάδα ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές. Λόγω της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ αλλά και λόγω τακτικών κινήσεων διαχείρισης του χρέους υπηρεσιών υπό την εποπτεία του. Κάποια πρόσβαση στις αγορές αποκαταστάθηκε στις αρχές 2019, όταν πια η έλευση Μητσοτάκη ήταν βέβαιη. Το δε περιώνυμο μαξιλάρι διαθεσίμων ήταν δεσμευμένο – 16 δισ. στο σκληρό μαξιλάρι, 5,5 δισ. στον λογαριασμό χρέους (προπληρωμένες όλες οι ωριμάνσεις χρέους μέχρι τον Ιούνιο 2019!), 4,5 δισ. στις εμπορικές τράπεζες για να αποφύγουν τον ακριβό δανεισμό ELA. Κατά τον ορισμό εξόδου από τα μνημόνια του Γ.Χ., λοιπόν, δεν υπήρχε καμία «έξοδος» – μόνο επικοινωνιακή διαχείριση της αποδοχής μιας αναιμικής ανάπτυξης, εν αναμονή της επόμενης χρεοκοπίας. Θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε την άποψη του οικονομολόγου για την προσφορά από τον κ. Τσίπρα πρόσθετης εγγύησης 5,5 δισ. ευρώ επί τη αποφοιτήσει – τουλάχιστον να μάθουμε ποιος ανεύθυνος το εισηγήθηκε!

Η διαχείριση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Ο Γ.Χ. διαβεβαιώνει για την εξαιρετική διαχείριση επί των ημερών του. Ως οικονομολόγος έχει επιτύχει κατόρθωμα μεγάλο: θηριώδη πλεονάσματα που αύξησαν το χρέος! Το αναδείξαμε από τις στήλες της «Καθημερινής» (26/8/2019, μόλις τα δεδομένα Ιουνίου ήταν διαθέσιμα), έχει αναφερθεί πλειστάκις σε αυτό ο διοικητής της ΤτΕ. Βασικά εργαλεία στη δημιουργία της μαγικής εικόνας ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και η διακίνηση κεφαλαίων από και προς τους φορείς του Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2017 η κυβέρνηση υποχρεώθηκε από τους δανειστές σε μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 1,5 δισ. ευρώ, επ’ απειλή μη καταβολής δόσης δανείων. Για να επιτευχθεί η μείωση αυτή εξοφλήθηκαν/διακανονίσθηκαν οφειλές 10,4 δισ. ευρώ! Με δημιουργική λογιστική κρυβόταν χρέος. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν το εξής «διαχειριστικό καλό»: καταγράφονται δημοσιονομικώς όταν αναλαμβάνεται η υποχρέωση, αλλά υπάρχουν ισόποσα διαθέσιμα για κάθε χρήση, όταν, δε, εξοφλούνται δεν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση – μόνο ταμειακή. Διπλό το όφελος όταν θέλεις να δείξεις δημοσιονομικό αποτέλεσμα – ένα πρόβλημα με το ταμείο υπάρχει, βέβαια. Οσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων δίκην μουσικών καρεκλών, ο διάδοχος του Γ.Χ., κ. Θ. Σκυλακάκης, κατήγγειλε δημοσίως τον Νοέμβριο 2019 τις πρακτικές ΣΥΡΙΖΑ (διάβαζε πρακτικές Γ.Χ. ή τουλάχιστον με την ανοχή του) που έδειχναν πλεονάσματα που δεν υπήρχαν – πέραν της υψηλής, πλην ανύπαρκτης, απορρόφησης κοινοτικών πόρων. Θα μας πει πως τότε ήταν πολιτικός, ενώ τώρα είναι οικονομολόγος! Για να είμαστε δίκαιοι, και η σημερινή διαχείριση κάνει βέλτιστη χρήση αυτών των πρακτικών. Ισως γι’ αυτό μετά τη μεμονωμένη καταγγελία Σκυλακάκη, αυτά τα ζητήματα δεν απασχόλησαν ποτέ κανέναν.

Μένω σε αυτά μόνον ως θέματα της άμεσης υπηρεσιακής αρμοδιότητάς του. Πάντως, έχοντας υπόψη πως η διαχείριση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έκανε σχεδόν τίποτε με τα κόκκινα δάνεια, διερωτώμαι τι μπορεί να συμβουλεύει τον διοικητή.

Ο τίτλος της συνέντευξης του Γ.Χ. είναι «Χωρίς το “μαξιλάρι” δεν θα είχαμε ανάκαμψη». Επαναλαμβάνεται το χιλιοειπωμένο, ουδέποτε όμως αμφισβητηθέν από τη σημερινή κυβέρνηση, πως τα υπερπλεονάσματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξαν το μαξιλάρι διαθεσίμων, οπότε οι θυσίες των πολιτών έπιασαν τόπο. Το ενδιαφέρον είναι πως και ο σημερινός ΥΠΟΙΚ καταθέτει την ίδια άποψη. Ας το δούμε.

Τον Δεκέμβριο 2017 οι υπηρεσίες του Γ.Χ. αναφέρουν πως τα διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 942 εκατ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο 2018 αναφέρουν διαθέσιμα 26,5 δισ. ευρώ. Αυτή κι αν ήταν υπεραπόδοση της οικονομίας! Οχι βέβαια. Δανεικά από τους θεσμούς, λίγο από τις αγορές και λίγο από τους φορείς του Δημοσίου. Η πραγματικότητα καταγράφεται στις εκδόσεις του ΥΠΟΙΚ/ΟΔΔΗΧ/ΓΛΚ. Κατά την τετραετία 2016-19 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) ήταν σωρευτικά 5,6 δισ. ευρώ, το ταμειακό ισοζύγιο όμως ήταν έντονα ελλειμματικό, 14,3 δισ. ευρώ. Ούτε μία χρονιά δεν έμειναν λεφτά στο ταμείο – το μαξιλάρι θέλει και λεφτά για να φτιαχτεί. Τα ελλείμματα καλύφθηκαν από τα δάνεια των θεσμών και το μαξιλάρι φτιάχτηκε από τα δάνεια των θεσμών. Στον πίνακα που παρατίθεται δίδεται η εικόνα της δημοσιονομικής διαχείρισης επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (αφήνουμε έξω το ολέθριο 2015). Τα στοιχεία είναι από τις εκθέσεις SDDS του ΥΠΟΙΚ. Να σημειωθεί πως το δεύτερο εξάμηνο 2019 (πρώτο της κυβέρνησης Ν.Δ.) είχαμε θετικό ταμειακό ισοζύγιο κατά 2,3 δισ. ευρώ. Είναι προφανές πως είναι μύθος η δημιουργία του μαξιλαριού από την αποτελεσματική διαχείριση. Η κυβέρνηση χρηματοδοτήθηκε από τα δάνεια των εταίρων, τα οποία έφτιαξαν και το μαξιλάρι. Αυτό φτιάχτηκε ακριβώς με τον τρόπο που έβλεπε ο Σόιμπλε το 2014 για την τότε επικείμενη έξοδο από το δεύτερο μνημόνιο. Το αξιοπερίεργο είναι πως και η σημερινή κυβέρνηση διακινεί τον μύθο περί υπερπλεονασμάτων που φτιάχνουν μαξιλάρια. Στα τέσσερα χρόνια της κυβέρνησης Ν.Δ. το σωρευτικό ταμειακό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 8 δισ. ευρώ, το μαξιλάρι όμως έχει ιδιότητες καιομένης βάτου – … and the bush was not consumed. Χρηματοδότης του διαρκώς αναλισκόμενου και διαρκώς ανανεούμενου μαξιλαριού είναι οι φορείς του Δημοσίου – ασφαλιστικά ταμεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια κ.λπ.

Είναι μύθος η δημιουργία του μαξιλαριού από την αποτελεσματική διαχείριση. Η κυβέρνηση χρηματοδοτήθηκε από τα δάνεια των εταίρων, τα οποία έφτιαξαν και το μαξιλάρι.

Αναφερθήκαμε σε προηγούμενο εδάφιο πως το μαξιλάρι διαθεσίμων αμέσως μετά την «καθαρή έξοδο» του 2018 ήταν πρακτικώς στο σύνολό του δεσμευμένο, είτε σε λογαριασμούς υπό τη συνδιαχείριση των δανειστών είτε με σκληρές δεσμεύσεις υπό την παρακολούθηση του Ευρωσυστήματος. Το επιβεβαίωσε από του βήματος του συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ ο ΥΠΟΙΚ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κ. Τσακαλώτος για να αντικρούσει τις κατηγορίες Πολάκη πως κακώς δεν έδωσε μέρος του σε επιδόματα για να κερδίσουν τις εκλογές. Το μαξιλάρι της «καθαρής εξόδου» ήταν μόνο ασφαλιστήριο έναντι των αγορών. Αναποτελεσματικό όπως αποδείχθηκε τον Μάρτιο 2020, όταν το υποτίθεται πλήρως καλυμμένο χρέος μας χτύπησε κόκκινο στα spread.

Το ερώτημα που τίθεται είναι «ποιος χρηματοδοτεί το μαξιλάρι διαθεσίμων;», το οποίο διαρκώς αναλίσκεται (συνεπώς αρνητικό ταμειακό ισοζύγιο) και διαρκώς ανανεώνεται. Ο χρηματοδότης είναι οι φορείς του Δημοσίου, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ κ.λπ. Δηλαδή, τα διαθέσιμα των φορέων υποκαθιστούν τον εξωτερικό δανεισμό – οι φορείς αγοράζουν χρέος. Η δε κυβέρνηση με συνεχή ανακύκλωση των ολιγοήμερων δανείων repos καλύπτει λογιστικά τη διακίνηση των κεφαλαίων. Ο Σαμαράς άφησε στον Τσίπρα υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων repos 8,6 δισ. ευρώ. Ο Τσίπρας άφησε στον Μητσοτάκη υπόλοιπο 22 δισ. ευρώ. Το 2022 έκλεισε με υπόλοιπο 50 δισ. ευρώ! Το ζήτημα είναι πως υπό τη διαχείριση του Γ.Χ., 16,7 δισ. ευρώ από τα 22 είχαν αναλωθεί για να ικανοποιήσουν μόνιμες ανάγκες – να υποκαταστήσουν χρέος δηλαδή. Στο τέλος του 2022 είχαν αναλωθεί 46,8 δισ. από τα 50. Δηλαδή, σε διαφορετική έκταση, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Ν.Δ. χρησιμοποίησαν δημόσια περιουσία για να χρηματοδοτήσουν τις πολιτικές τους. Στο διάγραμμα που παρατίθεται φαίνεται η ανάλωση προς μόνιμες ανάγκες (ουσιαστικά αγορά χρέους) των κεφαλαίων του βραχυχρόνιου δανεισμού σε repos (στοιχεία από τα τριμηνιαία δελτία χρέους ΥΠΟΙΚ/ΟΔΔΗΧ).

Ο Γ.Χ. είναι τυπικά σωστός όταν λέει «χωρίς το μαξιλάρι δεν θα είχαμε ανάκαμψη». Πλην όμως, η χρηματοδότηση της οικονομίας δεν έγινε με ταμειακά πλεονάσματα προηγούμενων χρήσεων –τα οποία άλλωστε ουδέποτε υπήρξαν–, αλλά με ανάλωση περιουσίας των πολιτών. Στο διάγραμμα είναι εμφανές ότι (α) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατηύθυνε πόρους προεκλογικά το 2019, (β) η εντατική ανάλωση διαθεσίμων των φορέων από την κυβέρνηση Ν.Δ. ξεκίνησε πριν από την COVID, (γ) με το πέρας της εποπτείας η ανάλωση πόρων γίνεται με ρυθμό καταιγιστικό – ενδεχομένως και για προεκλογικούς λόγους.

Το διάγραμμα επίσης εξηγεί και το οικονομικό θαύμα της εντατικής χρηματοδότησης της οικονομίας και ταυτόχρονα της βελτίωσης των δεικτών εξωτερικού χρέους. Η πολιτική του μαξιλαριού από διαθέσιμα των φορέων του Δημοσίου εφαρμόζει τη γερμανική ρητορική του 2010: η Ελλάδα έχει λεφτά να υποστηρίξει το χρέος της. Η πολιτική αυτή έγινε δυνατή όχι από την αποτελεσματική διαχείριση, αλλά από την υποχρεωτική μεταφορά όλων των διαθεσίμων, όλων των φορέων του Δημοσίου –πλην λειτουργικών δαπανών δεκαπενθημέρου– στην ΤτΕ και υπό τη διαχείριση του ΥΠΟΙΚ. Για τα ασφαλιστικά ταμεία η υποχρέωση ίσχυε από το 1951 – είχε χαλαρώσει έως καταργήσεως όμως. Η υποχρεωτική μεταφορά θεσμοθετήθηκε με ΠΝΠ Βαρουφάκη (έγινε νόμος τον Απρίλιο 2015) και με το άρθρο 80 του μεσοπροθέσμου τον Ιούνιο 2018 επ’ απειλή καρατόμησης διοικήσεων – λεπτομερείς οδηγίες από Σκυλακάκη τον Ιανουάριο 2020. Ο καημένος ο Γ.Α. Παπανδρέου μπορούσε με τα ίδια μαγικά να βρει λεφτά να πληρώσει τις ωριμάνσεις του Μαΐου 2010 όχι για να αποφύγουμε το μνημόνιο –πράγμα αδύνατον–, αλλά για να καθυστερήσει η εφαρμογή του, με καλύτερη επεξεργασία. Δεν ξέρω εάν του είχε περάσει από το μυαλό, πάντως θα έβρισκε απέναντί του τους σημερινούς πρωταθλητές της «ανάλωσης διαθεσίμων», Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ.

Και η ΕΚΤ;

Στη συνέντευξη του Γ.Χ. προκαλεί εντύπωση η απουσία αναφοράς στις θετικότατες επιπτώσεις των παρεμβάσεων του Ευρωσυστήματος. Η ΤτΕ είναι «το Ευρωσύστημα» στην Ελλάδα, αυτή αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα, αυτή επιστρέφει στην κυβέρνηση τα έσοδα από τα ομόλογα –συμπεριλαμβανομένων των αγορών 100 δισ. υπερεθνικών ομολόγων–, αυτή καθορίζει τα των ενεχύρων των τραπεζών και το κούρεμά τους, μέσω αυτής διοχετεύθηκε ρευστότητα 50 δισ. ευρώ στις τράπεζες, μέσω αυτής υπάρχει το άνοιγμα των 112 δισ. ευρώ στο διακρατικό σύστημα συναλλαγών σε ευρώ, TARGET2. Ούτε λέξη για τον εργοδότη του! Τα πάντα έγιναν από τα πλεονάσματα που δεν υπήρξαν, μέσω του μαξιλαριού. Τι ψάχνει κανείς – εδώ ούτε αναφορά στην υποχρεωτική μεταφορά των διαθεσίμων είχαμε. Ας του υπενθυμίσουμε απλώς πως η δημοσιονομική επέκταση 8,3% –πρωτοφανή τη χαρακτηρίζει– είναι κάπου 14 δισ. ευρώ. Σχεδόν όσα βρέθηκαν στα χέρια του ΥΠΟΙΚ από την απελευθέρωση των καταθέσεων αντι-ELA (4,5 δισ.), των δανείων από τράπεζες (5,2 δισ.) –αμφότερα έγιναν δυνατά μετά την απόφαση ΕΚΤ για το waiver τον Μάιο 2020– και των εσόδων από τα ομόλογα που συνεισέφερε η ΤτΕ. Είπαμε, οικονομολόγος μιλάει που δεν δεσμεύει τον εργοδότη του, αλλά όχι και να μηδενίζει τον ρόλο του.

Επίλογος

Το κείμενο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα από τα πολλά κενά στη συλλογική μας αντίληψη του πρόσφατου παρελθόντος. Προσπαθεί να παρέμβει προληπτικά στην κενή περιεχομένου προεκλογική φιλολογία «ποιος μας έβγαλε από τα μνημόνια» αλλά και στην προσπάθεια καταξίωσης του παραλογισμού του 2015 ως υποχρεωτικής πολιτικής λόγω της αποτυχίας του δεύτερου μνημονίου. Τέλος, θέλει να δείξει τη «διαχειριστική συνέχεια» των οικονομικών επιτελείων ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Κανείς τους δεν δείχνει στην κατεύθυνση των διαχειριστικών υπερβολών του άλλου, γιατί θέλει να μπορεί να ακολουθήσει τις ίδιες πρακτικές για ίδιον όφελος, όταν βρεθεί στα πράγματα. Φαίνεται πως κάπου μεταξύ ΟΔΔΗΧ και ΓΛΚ υπάρχει η τεχνογνωσία, οπότε οι πολιτικοί περιορίζονται στην επικοινωνιακή διαχείριση. Δυστυχώς και στο στρίμωγμα της πραγματικότητας στο αφήγημα που τους βολεύει.

Ο κ. Γιώργος Προκοπάκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.