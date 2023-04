Οριακή πτώση με χαμηλό τζίρο στο Χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο να επιμένει σε χαμηλά επίπεδα, τη στιγμή που το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές παρέμεινε επιφυλακτικό, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην προσεχή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην «απάντησή» της στα επιτόκια, περίπου δύο μήνες μετά το ξέσπασμα της τραπεζικής αναταραχής. Οπως εκτιμούν πάντως εγχώριοι αναλυτές, το σενάριο της συσσώρευσης του Γενικού Δείκτη αναμένεται να συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση 0,04% στις 1.096,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος ανήλθε στα 58,2 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,04% επίσης, στις 2.653,44 μονάδες, με άνοδο 1,34% στις 1.629,37 μονάδες έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες 0,41%, στις 814,13 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική.

Στο σύνολο των blue chips, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ στο -5,88%, ενώ ακολούθησαν με πτώση άνω του 1% οι ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Alpha Bank και Eurobank. Παράλληλα, ξεχώρισε το ράλι 7,94% της Βιοχάλκο, ενώ με άνοδο 3,91% έκλεισε η ΕΛΒΑΛΧαλκόρ, στο +2,1% ο ΟΠΑΠ και στο +1,3% η Εθνική Τράπεζα. Η εν εξελίξει ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου στο εξωτερικό παραδοσιακά αυξάνει τη βραχυπρόθεσμη μετοχική μεταβλητότητα και διαχέεται και προς τη λεωφόρο Αθηνών, με τις διαθέσεις ρίσκου των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων να επηρεάζονται από τις αποδόσεις που επιτυγχάνουν στις ανεπτυγμένες, ενώ η έλλειψη «βάθους» στο ταμπλό του Χ.Α. αποτελεί παραδοσιακά πρόκληση, σχολιάζει ο Πέτρος Στεριώτης, διευθύνων σύμβουλος ΚΕΠΕΥ. Οι αποκλίσεις των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων συγκριτικά με τα εκτιμώμενα προσφέρουν το καλύτερο άλλοθι για το κλείσιμο ή την αντιστροφή επενδυτικών θέσεων.

«Δεδομένης της φετινής υπεραπόδοσης του Γενικού Δείκτη και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας τη ρήση “sell in May and go away”, ανεβάζουμε τα επίπεδα εξόδου από τις αγοραστικές θέσεις που παρουσιάζουν λογιστικά κέρδη, με στόχο να τα προστατεύσουμε», όπως προσθέτει.