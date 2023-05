Στη δεκαετία του 1980 τα αίτια πτώσης της First Republic Bank

Η JPMorgan αγόρασε τη First Republic τη Δευτέρα σε μια κρατική δημοπρασία. Τέσσερις πλειοδότες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan, έφτασαν στον τελικό γύρο της δημοπρασίας το βράδυ της Κυριακής. Φωτ. AP

Στις 12 Μαρτίου, καθώς πολλές τράπεζες των ΗΠΑ ταλαιπωρούνταν από μια κρίση εμπιστοσύνης, η JPMorgan Chase & Co. επικεντρώθηκε στην προβληματική First Republic Bank για να τη στηρίξει, δίνοντάς της χρηματοδότηση της τάξεως των 10 δισ. δολαρίων, όπως ανέφεραν δύο καλά πληροφορημένες πηγές. Ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε τους καταθέτες να κάνουν αναλήψεις, ενώ αποδείχθηκε ότι ήταν και η απαρχή αλυσιδωτών γεγονότων που μετατόπισαν τον έλεγχο της εν λόγω τράπεζας στα χέρια του Τζέιμι Ντάιμον και της JPMorgan, της οποίας διατελεί διευθύνων σύμβουλος. Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, οι πρώτοι σπόροι της μετέπειτα κατάρρευσης της First Republic Bank ήταν τα υπέρογκα στεγαστικά δάνεια σε ιδιώτες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο πρόεδρος της First Republic, Τζιμ Χέρμπερτ, ο οποίος τότε διοικούσε τη San Francisco Bancorp, ήθελε να αναλάβει νέο εγχείρημα, καθώς οι πελάτες της περιοχής του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο ζητούσαν ασυνήθιστα μεγάλα δάνεια για να αγοράσουν ακριβά ακίνητα εκεί. «Γιατί δεν προχωράμε δύο από αυτά και να δούμε πώς θα πάνε; Δεν μπορεί να χρεοκοπήσει ολόκληρη η τράπεζα», είπε ο Χέρμπερτ στον πρόεδρο της San Franciso Bancorp, σύμφωνα με πρακτικά της συνομιλίας που είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο της First Republic.

Οι αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης της αμερικανικής τράπεζας και το παρασκήνιο εξαγοράς της από την JPMorgan.

Αρκετά χρόνια αργότερα και αφότου ο Χέρμπερτ είχε εγκαταλείψει τη San Francisco Bancorp και είχε συμπήξει τη First Republic, η νέα του τράπεζα έγινε γνωστή για ενυπόθηκα δάνεια αποπληρωμής μόνο τόκων για ένα χρονικό διάστημα, με χαμηλά επιτόκια, σε δανειολήπτες με υψηλά εισοδήματα. Τυπικά, δεν χρειαζόταν να αρχίσουν να αποπληρώνουν το κεφάλαιο για μια δεκαετία. Η ζήτηση για τα δάνεια αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διότι οι πελάτες με οικονομική επιφάνεια έψαχναν στεγαστικά δάνεια, τα οποία θα τους επέτρεπαν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης.

Η τάση αυτή βοήθησε τη First Republic να διπλασιάσει τα περιουσιακά της στοιχεία σε τέσσερα χρόνια, ενώ παράλληλα συνέτεινε και στην αποδόμησή της. Συν τοις άλλοις, η συμφωνία εξαγοράς της εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν τράπεζες πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν, την ποιότητα του ελέγχου από τις ρυθμιστικές αρχές στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εμποδίσει τις εταιρείες να γίνουν πολύ ισχυρές μέσω συμφωνιών.

Η JPMorgan αγόρασε τη First Republic τη Δευτέρα σε μια κρατική δημοπρασία, ενώ είχαν προηγηθεί αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης επί εβδομάδες, καθώς και ματαίωση συζητήσεων, στις οποίες συμμετείχαν μερικά από τα πιο ισχυρά στελέχη της Γουόλ Στριτ και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τέσσερις πλειοδότες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan, έφτασαν στον τελικό γύρο της δημοπρασίας το βράδυ της Κυριακής, είπε μία από τις πηγές. Η JPMorgan δεν γνώριζε μέχρι τη 1.15 π.μ. στη Νέα Υόρκη ότι είχε κερδίσει, παρόλο που οι τελικές προσφορές έπρεπε αρχικά να γίνουν αρκετές ώρες πριν.

Κάποια στιγμή αργά το βράδυ, καθώς ο Τζέιμι Ντάιμον και άλλα ανώτερα στελέχη της JPMorgan περίμεναν το αποτέλεσμα, η σιωπή από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων τους έκανε να πιστεύουν ότι είχαν χάσει, ανέφερε μία από τις πηγές. Η τελική συμφωνία εξαγοράς, τέλος, εδραιώνει τη φήμη του Τζέιμι Ντάιμον ως ενός από τους ισχυρότερους τραπεζίτες των ΗΠΑ.