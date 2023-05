Ο Γιάννης Παράσχης νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο Γιάννης Παράσχης είναι ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ. Εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΤΕ που συγκλήθηκε την Τετάρτη. Αναλαμβάνει το πηδάλιο του αντιπροσωπευτικού φορέα του ελληνικού τουρισμού σε μια κρίσιμη φάση καθώς η Ελλάδα οδεύει φέτος προς νέο ιστορικό ρεκόρ σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις από το εξωτερικό και ενώ η βιωσιμότητα της τουριστικής δραστηριότητας και η επίδραση της στην κοινωνία και το περιβάλλον έχει αναχθεί σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

Ο Γιάννης Παράσχης είναι CEO της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ) από το 2007 και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (Deputy CEO) της την περίοδο 2001-2007. Είναι Οικονομολόγος Μηχανικός (Dipl. Wirtschaftsingenieur) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Εντάχθηκε στο δυναμικό του ΔΑΑ κατόπιν διεθνούς πορείας στον πανεπιστημιακό χώρο και ως σύμβουλος επιχειρήσεων στις εταιρείες A.T. Kearney και Deloitte. Συμμετέχει ως Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς συλλογικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα και διεθνώς μεταξύ των οποίων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI World-Πρόεδρος κατά την περίοδο 2011-2013), του Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI EUROPE-Πρόεδρος κατά την περίοδο 2007-2009), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ και πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου του Sustainable Markets Initiative (Terra Carta). Το 2015 τιμήθηκε από τη διεθνή αεροπορική κοινότητα με την κορυφαία διάκριση «CAPA Airport Chief Executive of the Year”.

Επίσης, κατά τις αρχαιρεσίες αντιπρόεδροι του ΔΣ αναδείχθηκαν οι κ.κ. Ευτύχης Βασιλάκης, Αγάπη Σμπώκου, Γρηγόρης Τάσιος, Παναγιώτης Τοκούζης, Λύσανδρος Τσιλίδης και Καλλίνικος Καλλίνικος. Αντιπρόεδρος οικονομικών εξελέγη ο Εμμανουήλ Γιαννούλης, ως γενικός γραμματέας ο Γιώργος Βερνίκος και ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Φώτης Κοκοτός.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναδείχθηκαν επίσης οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Φίλιππος Βενετόπουλος, Χαράλαμπος Βούλγαρης, Κωνσταντίνος Ζήκος, Μαρία Θεοφανοπούλου, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης, Γιώργος Κυβερνήτης, Χλόη Λασκαρίδη, Άρης Μαρούλης, Σταύρος Μήτσης, Μιχάλης Σακέλλης, Ανδρέας Στυλιανόπουλος, και αριστίνδην μέλη οι κ.κ. Φωκίων Καραβίας και Άρης Μαρίνης.

