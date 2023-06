Με κέρδη άνω του 12% έκλεισε τον Μάιο το Χρηματιστήριο

Πτωτικά για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνοντας ωστόσο την ξεκάθαρη διάθεση του να κρατήσει το επίπεδο των 1.200 μονάδων. Το πρόσφατο πολύ ισχυρό ράλι του Χ.Α, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τον παραδοσιακά δύσκολο Μάιο με κέρδη της τάξης του 12,3% και τον τραπεζικό δείκτη να υπεραποδίδει με άνοδο 20,5%, οδήγησε αρκετά χαρτοφυλάκια σε κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών με στόχο ωστόσο, όχι την φυγή αλλά την αναδιάταξη για επανατοποθέτηση ενόψει των εκλογών αλλά και της επενδυτικής βαθμίδας. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,52% στις 1.218,65 μονάδες και ο τζίρος ανήλθε στα 321,3 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών της MSCI. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε πτώση 0,75% στις 2.946,3 μονάδες, ενώ με πτώση 0,62% στις 1.826,07 μονάδες έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, απώλειες 4,38% και 3,97% κατέγραψαν Σαράντης και ΕΥΔΑΠ αντίστοιχα, ακολούθησε με πτώση 2,25% η Jumbo, ενώ απώλειες άνω του 1% σημείωσαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca-Cola, Lamda και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Στο 2,29% διαμορφώθηκε η άνοδος στη Motor Oil, ενώ με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν οι Aegean, Βιοχάλκο, Quest και Mytilineos.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 1,87% στις 958,27 μονάδες, με την Εθνική Τράπεζα να υποχωρεί κατά 3,17%, τη Eurobank να κλείνει στο -1,88%, την Alpha Bank στο -1,42% και την Τράπεζα Πειραιώς στο -0,29%.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο Δημήτρης Τζάνας, σύμβουλος Διοίκησης της Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι επιδόσεις του Γενικού Δείκτη και των τραπεζών ήταν εκρηκτικές σε συνέχεια ενός εκλογικού αποτελέσματος που εξέπληξε ακόμη και τους ιθύνοντες του κυβερνώντος κόμματος, με το ελληνικό Χρηματιστήριο να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο πεντάμηνο, διαψεύδοντας όσους στις αρχές Μαΐου υπενθύμιζαν το sell in May and go away (πουλήστε τον Μάιο και φύγετε από την αγορά). Οπως προσθέτει, αυτή η επίδοση συνοδεύτηκε με τη δημοσιοποίηση θετικών επιδόσεων για το α΄ τρίμηνο του έτους από αρκετές εισηγμένες. Παράλληλα, στις 7 Ιουνίου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ του α΄ τριμήνου, που προσδοκάται να ξεπεράσει το +3%, ενώ στις 9/6 θα ακολουθήσει ο πληθωρισμός για τον Μάιο, που πιθανολογείται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 3%.

Με βάση τα παραπάνω ο κ. Τζάνας σημειώνει πως προδιαγράφεται η διαμόρφωση εικόνας συνολικά ανοδικών επιδόσεων για τα μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών κατά το α΄ τρίμηνο, με τη Morgan Stanley να συνιστά θέσεις overweight σε ελληνικούς τίτλους στην τελευταία έκθεσή της.

Ωστόσο, όπως εκτιμά, ο Γενικός Δείκτης, που έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.200 μονάδες, δύσκολα θα αναμετρηθεί στο εγγύς μέλλον με υψηλότερα επίπεδα, όπως εκείνο των 1.268 μονάδων που αποτελεί την ισχυρότερη αντίσταση. Αρκετοί επιδιώκουν και θα επιδιώξουν να αποκομίσουν τα κέρδη τους κρατώντας στάση αναμονής ενόψει των πολιτικών εξελίξεων και της αναγγελίας των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.