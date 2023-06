Το Βερολίνο επιδοτεί με 10 δισ. ευρώ την Intel

Επιδοτήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ δίνει η Γερμανία στην Intel προκειμένου η αμερικανική εταιρεία να φτιάξει μια μονάδα παραγωγής ημιαγωγών στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τη σχετική συμφωνία υπέγραψαν ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Γερμανού καγκελαρίου Ολαφ Σολτς, Joerg Kukies, και ο Keyvan Esfarjani, γενικός διευθυντής λειτουργιών της Intel και υπεύθυνος για την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Intel είχε συμφωνήσει αρχικά να κατασκευάσει τη μονάδα στην πόλη του Μαγδεβούργου με κρατική βοήθεια 6,8 δισ. ευρώ, αλλά ανέβαλε την έναρξη της κατασκευής του εργοστασίου λόγω των αντίξοων οικονομικών συνθηκών. Το ενισχυμένο πακέτο που συμφωνήθηκε θα περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακή βοήθεια υπό τη μορφή οικονομικών επιδοτήσεων όσο και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Μαγδεβούργο επιλέχθηκε από την αρχή, αφού υπερίσχυσε έναντι άλλων τοποθεσιών στην Ευρώπη, όμως το πρότζεκτ ατόνησε λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας αλλά και του κόστους κατασκευής. Η Intel αρχικά υπολόγιζε ότι το πρότζεκτ θα κόστιζε 17 δισ. ευρώ, ωστόσο, τώρα εκτιμά ότι θα δαπανήσει 30 δισ. ευρώ. Οπως τα περισσότερα έργα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση μέσω του Chips Act της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Intel περίμενε να επιδοτηθεί περίπου για το 40% του κόστους της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις αρχές του 2022 τον νόμο της Ε.Ε. για τα τσιπ, θέτοντας έναν φιλόδοξο στόχο για την παραγωγή του 20% των παγκόσμιων ημιαγωγών έως το 2030. Μάλιστα, προ ημερών, ενέκρινε κρατικές επιδοτήσεις 8 δισ. ευρώ για ερευνητικά προγράμματα ημιαγωγών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ. «Η Ευρώπη παίρνει το πεπρωμένο της στα χέρια της», είχε δηλώσει τότε ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν. «Στόχος μας είναι να γίνει η Ε.Ε. μια βιομηχανική δύναμη στις αγορές του μέλλοντος».

Μέχρι στιγμής, εταιρείες όπως η Intel Corp, η Infineon Technologies AG, η STMicroelectronics NV, η GlobalFoundries Inc. και η Wolfspeed Inc. έχουν ανακοινώσει νέες επενδύσεις. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να κατασκευάσει μια μονάδα παραγωγής στη Γερμανία.