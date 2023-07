Αρθρο της Παρασκευής Δραμαλιώτη στην «Κ»: To κράτος αλλάζει

Το Δίκτυο Σχολών Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (OECD Network of Schools of Government/OECD-NSG) φέρνει κοντά τις διοικήσεις των κρατών ανά τον κόσμο κάνοντας δυνατή την ανταλλαγή διεθνούς τεχνογνωσίας, αλλά και την εξοικείωση με καλές πρακτικές και παραδείγματα χωρών που σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις σε πολλαπλά πεδία πολιτικής.

Μετά την επιτυχή διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης 27 χωρών του Δικτύου το προηγούμενο καλοκαίρι στην Αθήνα, πρωτοβουλία που για πρώτη φορά ανέλαβε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με κεντρική θεματική τις νέες προσεγγίσεις εκπαίδευσης στη μεταπανδημική εποχή (Exploring post-pandemic learning cultures in the public sector, 20-21 Ιουνίου 2022), η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη με θέμα τον μετασχηματισμό των Σχολών Δημόσιας Διοίκησης σε Σχολές Ηγεσίας (Schools of Leadership). Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας και της υπηρεσιακής διοικητικής ιεραρχίας; Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί; Ποιο μείγμα εκπαιδευτικών πολιτικών κρίνεται καταλληλότερο; Αυτά είναι μερικά από τα κεντρικά ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Επειδή οι επικεφαλής της δημόσιας διοίκησης αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο απαιτητικούς ρόλους, στους οποίους καλούνται να ανταποκριθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα λειτουργώντας μέσα σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ηγεσία είναι η κρισιμότερη μεταβλητή για τον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση των αλλαγών, όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση, αλλά εν γένει σε όλους τους οργανισμούς. Οι Σχολές Διακυβέρνησης αποτελούν τους βασικούς εκπαιδευτικούς φορείς που καλούνται να καλύψουν αυτή τη νέα συνθήκη. Ακριβώς για να επιτελέσουν αυτόν τον ρόλο με επάρκεια, η νέα φιλοσοφία του ΟΟΣΑ υπαγορεύει την αναβάθμισή τους σε Σχολές Ηγεσίας.

Οι σχολές αυτές προσεγγίζουν κάθε νέα πτυχή του μάνατζμεντ, της επικοινωνίας και της συμπεριφορικής επιστήμης, με έμφαση, πέραν των παραδοσιακών, στις κοινωνικές-ήπιες (soft) και ηγετικές (leadership) δεξιότητες (skills). Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία προετοιμασίας για τις αλλαγές συνδέεται με τον σχεδιασμό κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης που υποστηρίζουν δυναμικά την ανάπτυξη και επιβράβευση των επιθυμητών συμπεριφορών των αυριανών ηγετών. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδυάζουν συνήθως μεθόδους ανάπτυξης, όπως mentoring, coaching, role-playing (προσομοιώσεις), story-telling (αφηγηματική τεχνική) με διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και με ενσωματωμένες διαδικασίες αξιολόγησης γνώσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, υλοποιεί έργο που οδηγεί στον μετασχηματισμό του φορέα και προετοιμάζει τη νέα του οργανική μονάδα υπό την ονομασία «Ακαδημία Ηγεσίας», με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform). Η Ακαδημία Ηγεσίας του ΕΚΔΔΑ θα προσφέρει εκπαίδευση σε θεματικές όπως η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, η ορθή διαχείριση του χρόνου και της εργασιακής πίεσης, η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και επίλυσης διαφωνιών, η ενδυνάμωση των υπαλλήλων, η αξιοποίηση της διαφορετικότητας προς όφελος του συνόλου, καθώς και η ενθάρρυνση της καινοτομίας με έμφαση στο αποτέλεσμα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα.

Οι Σχολές Διακυβέρνησης αποτελούν τους βασικούς εκπαιδευτικούς φορείς που καλούνται να καλύψουν τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται.

Ολα τα παραπάνω συμβάλλουν στη διοικητική αλλαγή και στη διαμόρφωση της δημόσιας υπηρεσίας του μέλλοντος. Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση της διοίκησης με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά το foresight (μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και προετοιμασία για το μέλλον), που αποσκοπεί στην εξερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων χάραξης πολιτικής σε επίπεδο διακυβέρνησης.

Το ΕΚΔΔΑ, ως εθνικός φορέας εκπαίδευσης στον δημόσιο τομέα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ηδη προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν την εκπαίδευση των αιρετών στελεχών των ΟΤΑ (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, μέλη δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, γενικοί και εκτελεστικοί γραμματείς, σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, καθώς και οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων των ΟΤΑ), ενώ σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται το ειδικό πρόγραμμά μας για την προετοιμασία των πρώτων νομοτεχνών και αναλυτών δημόσιας και ψηφιακής πολιτικής (legal drafters, data scientists & IT specialists), όπως προδιαγράφονται οι νέοι, εξαιρετικά σημαντικοί, ρόλοι στον νόμο για το επιτελικό κράτος και εξειδικεύτηκαν με την υποστήριξη της DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού INSP/πρώην ΕΝΑ (Ecole Nationale d’ Administration).

Ολες αυτές οι πρωτοβουλίες σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών με γνώμονα την κυβερνητική πολιτική για τον μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, εφαρμόζοντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού του οράματος, επιδεικνύει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο.

Η κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).