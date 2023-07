Το Netflix επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια στιγμή που οι ηθοποιοί και οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ απεργούν, απαιτώντας πιο δίκαιες αμοιβές και προστασία έναντι της τεχνητής νοημοσύνης, το Netflix ψάχνει να προσλάβει έναν ειδικό στην AI. Μάλιστα, του δίνει μισθό 300.000 και 900.000 δολ. ετησίως, την ώρα που σύμφωνα με το σωματείο ηθοποιών Screen Actors Guild (Sag-Aftra), το 87% των μελών του βγάζει λιγότερα από 26.000 δολάρια τον χρόνο. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, είτε για τη συγγραφή σεναρίων, για τη δημιουργία ομοιωμάτων ηθοποιών ή για την εξοικονόμηση κόστους στο δημιουργικό κομμάτι, αποτελεί ένα σημαντικό σημείο διαμάχης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) των παραγωγών και των σωματείων Sag των ηθοποιών και Writers Guild of America (WGA) των σεναριογράφων.

Οι σεναριογράφοι απεργούν από τον Μάιο, ενώ οι ηθοποιοί κατέβηκαν σε απεργία αυτόν το μήνα. Πρόκειται για την πρώτη τους κοινή απεργία από το 1960, η οποία απειλεί να «παγώσει» εντελώς τις εργασίες στο Χόλιγουντ.

Η θέση την οποία θέλει να καλύψει το Netflix είναι νέα και στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση της πλατφόρμας μηχανικής εκμάθησης (machine learning) της εταιρείας.

Η αγγελία είναι κάπως ασαφής ως προς τα προσόντα που απαιτούνται, αλλά αναφέρεται στον μακροπρόθεσμο στόχο του Netflix να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ενα σημείο της ιστοσελίδας της εταιρείας που είναι αφιερωμένο στη μηχανική εκμάθησης, λέει ότι το Netflix θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να διαμορφώσει τον κατάλογο με ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές του, μαθαίνοντας τα χαρακτηριστικά που κάνει ένα πρόγραμμα επιτυχημένο. Στόχος της εταιρείας είναι να βελτιστοποιήσει την παραγωγή πρωτότυπων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών με την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρεται.

Πάντως, τα πρώτα αποτελέσματα της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από το Netflix είναι ήδη ορατά. Αυτόν τον μήνα στην πλατφόρμα έκανε πρεμιέρα ένα νέο ισπανικό ριάλιτι γνωριμιών, το Deep Fake Love, στο οποίο τα πρόσωπα και τα σώματα των διαγωνιζομένων σαρώνονται για να δημιουργηθούν «deepfake» προσομοιώσεις του εαυτού τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία σύγκρουσης μεταξύ των ηθοποιών και των παραγωγών. Σύμφωνα με το σωματείο, τα στούντιο προτείνουν στους ηθοποιούς να πληρώνουν τους κομπάρσους ένα ημερομίσθιο προκειμένου να τους «σκανάρουν» και στη συνέχεια να μπορούν να χρησιμοποιούν την εικόνα τους για πάντα, σε όποιο έργο θέλουν, χωρίς να ζητούν την έγκριση του ηθοποιού και χωρίς να του δίνουν κάποια άλλη αμοιβή.