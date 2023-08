Μετά τη Moody’s και η S&P υποβάθμισε τράπεζες στις ΗΠΑ

Λίγες ημέρες μετά την υποβάθμιση αμερικανικών τραπεζών από τον διεθνή όμιλο αξιολόγησης της Μoody’s στις 8 Αυγούστου και η S&P Global προχώρησε σε αναθεώρηση επί τα χείρω της πιστοληπτικής ικανότητας και των προοπτικών σε πολλές περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, απέδωσε την απόφασή της στο γεγονός ότι το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω επιτοκίων, καθώς και τα προβλήματα στον τομέα των εμπορικών ακινήτων πιθανότατα θα θέσουν σε δοκιμασία την πιστωτική ισχύ των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μια αδυσώπητη εκστρατεία αύξησης επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το κόστος των καταθέσεων στις τράπεζες, οι οποίες αναγκάστηκαν να πληρώσουν υψηλότερους τόκους για να εμποδίσουν τους καταθέτες να απομακρυνθούν και να στραφούν σε άλλες εναλλακτικές λύσεις καλύτερης απόδοσης. Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της S&P υποβάθμισε την κατάταξη των τραπεζών Associated Banc-Corp και Valley National Bancorp με γνώμονα τους κινδύνους χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν, καθώς και τη μεγαλύτερη εξάρτηση από καταθέσεις με τη μεσολάβηση τρίτων, ενώ στην περίπτωση των ιδρυμάτων UMB Financial Corp, Comerica Bank και KeyCorp, αυτά υποβαθμίστηκαν λόγω μεγάλων εκροών καταθέσεων και επικρατούντων υψηλότερων επιτοκίων. Προ της ενάρξεως της χθεσινής συνεδρίασης στη Γουόλ Στριτ, οι μετοχές της KeyCorp και της Comerica υποχώρησαν σχεδόν κατά 1% εκάστη. Οι δε προοπτικές της S&T Bank και της River City Bank επιδεινώθηκαν σε «αρνητικές» από «σταθερές» από τον S&P, επικαλούμενος τη μεγαλύτερη έκθεσή τους σε επισφαλή περιουσιακά στοιχεία στην αγορά ακινήτων εμπορικής χρήσεως.

Η ενέργεια της S&P ήρθε δύο εβδομάδες μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω από τη Moody’s των αξιολογήσεων δέκα περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών.

Η προς τα κάτω αναθεώρηση της αξιολόγησης των ανωτέρω τραπεζών από τον διεθνή οίκο S&P καθιστά ακριβότερο τον δανεισμό για τον προβληματικό τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, ο οποίος θέλει επιτέλους να αποτινάξει τον αντίκτυπο της κρίσης που εκδηλώθηκε στη χώρα την άνοιξη. Τότε, η διάλυση των τραπεζών Silicon Valley Bank και Signature Bank προκάλεσε κλονισμό της εμπιστοσύνης και οδήγησε σε μείωση των καταθέσεων σε αρκετούς περιφερειακούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σε παγκόσμια κλίμακα το κόστος δανεισμού έχει επίσης αυξηθεί, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών. Η καταστρεπτική πορεία της αγοράς ομολόγων εισήλθε στην έκτη εβδομάδα της, χθες Τρίτη, παρόλο που τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών σημείωσαν άνοδο χάρις στις μετοχές των εταιρειών με υψηλή κεφαλαιοποίηση. Η ενέργεια του οίκου αξιολόγησης S&P ήρθε δύο εβδομάδες έπειτα από παρόμοιες κινήσεις της Moody’s, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τις αξιολογήσεις δέκα τραπεζών των ΗΠΑ και έθεσε έξι υπό εξέταση για πιθανή υποβάθμιση, συμπεριλαμβανομένων των Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street και Truist Financial. Αναλυτής του Fitch, του τελευταίου από τους τρεις κύριους οίκους αξιολόγησης, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι αρκετές τράπεζες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase, θα μπορούσαν να υποστούν υποβάθμιση, εάν εκτραχυνθεί έτι περαιτέρω το περιβάλλον λειτουργίας του κλάδου.