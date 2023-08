Στον Μάρκο Χαϊδεμένο η διεθνής διάκριση «Ξενοδόχος της Χρονιάς»

Μεγάλη παγκόσμια διάκριση έφερε στη χώρα ο ιδιοκτήτης και managing director του ξενοδοχείου Canaves Oia Santorini, Μάρκος Χαϊδεμένος, ο οποίος αναδείχθηκε «Ξενοδόχος της Χρονιάς» στη σχετική ετήσια διοργάνωση του μεγαλύτερου δικτύου τουριστικών γραφείων για πολυτελή ταξίδια στον κόσμο. Διακρίθηκε με το Βραβείο «Hotelier of the Year», στο πλαίσιο της 35ης διοργάνωσης «Virtuoso Travel Week» που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας. Το Virtuoso, το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο ταξιδιωτικών πρακτορείων με ειδίκευση στα πολυτελή και βιωματικά ταξίδια, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 1.200 τοποθεσίες με τουλάχιστον 20.000 ταξιδιωτικούς συμβούλους σε 54 χώρες και συνεργάζεται με περισσότερα από 2.300 κορυφαία ξενοδοχεία, αεροπορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι αθροιστικές ετήσιες πωλήσεις των μελών του τα τελευταία χρόνια κινούνται στα επίπεδα των 28-32 δισ. δολαρίων. Κάθε χρόνο το δίκτυο διοργανώνει στο Λας Βέγκας ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια του κλάδου παγκοσμίως, που κορυφώνεται με τα βραβεία «Best of the Best» με νικητές στελέχη και εταιρείες που διαπρέπουν.

Κατά την απονομή του βραβείου ο Μάρκος Χαϊδεμένος μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στη μέχρι τώρα διαδρομή του και ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους ανθρώπους που εργάζονται στα ξενοδοχεία αλλά και τους συνεργάτες από όλο τον κόσμο που τον τίμησαν με την ψήφο τους. Υπογράμμισε, επίσης, πως δεν θεωρεί τη διάκρισή του δεδομένη και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με πάθος ώστε να αναδείξει τα Canaves Oia ακόμη περισσότερο. Ο Μάρκος Χαϊδεμένος μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο συνεχίζουν με επιτυχία την πορεία που χάραξαν οι γονείς τους Γιάννης και Αννα, ανοίγοντας ένα από τα πρώτα και πιο ιστορικά ξενοδοχεία στην Οία της Σαντορίνης το 1983. Με σπουδές στον τουρισμό αλλά και ιδιαίτερο πάθος και όραμα, έχουν αναδείξει τον όμιλο Canaves Oia σε έναν από τους πιο επιτυχημένους και πολυβραβευμένους στην Ελλάδα.

Η Canaves Oia διαθέτει πέντε πολυτελή ξενοδοχεία στη Σαντορίνη: το Canaves Oia Boutique Hotel, το Canaves Oia Suites, το Canaves Oia Epitome, το Canaves Oia Sunday Suites και το συγκρότημα EdenVillas στο Ημεροβίγλι. Η ιστορία τους ξεκίνησε όταν ο Γιάννης και η Αννα Χαϊδεμένου αποφάσισαν να μετατρέψουν σε ξενοδοχείο μια παραδοσιακή κάναβα, δηλαδή ένα οινοποιείο. Σήμερα αυτές οι μονάδες έχουν πετύχει σειρά διακρίσεων, μεταξύ άλλων και από τα Conde Nast Traveller και Travel & Leisure. Τα επόμενα πέντε χρόνια το επενδυτικό πλάνο του ομίλου προβλέπει την αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχείων και την επέκταση του brand και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.