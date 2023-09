Η «αυτοκρατορία» του Bloomberg μετά τον Bloomberg

Τι θα συμβεί στην Bloomberg L.P. μετά την αποχώρηση του δημιουργού της Μάικλ Μπλούμπεργκ; Το ερώτημα αυτό επανήλθε στην επιφάνεια την περασμένη εβδομάδα, αφού ο 81χρονος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε αλλαγές στην ηγεσία και νέο διοικητικό συμβούλιο στην εταιρεία, που ίδρυσε το 1981 μετά την αποχώρησή του από την επενδυτική τράπεζα Salomon Brothers (ουσιαστικά, δήλωσε στους υπαλλήλους ότι «δεν πρόκειται να πάει πουθενά»). Δημοσίως ο Μάικλ Μπλούμπεργκ έχει δηλώσει ότι το 88% του μεριδίου του στην εταιρεία θα περάσει στο Bloomberg Philanthropies, τον φιλανθρωπικό του βραχίονα. «Αλλά τι θα συμβεί μετά;» διερωτάται η στήλη DealBook των New York Times και αναδημοσιεύει το moneyreview.gr. Πηγές της εν λόγω αμερικανικής εφημερίδας αναφέρουν ότι η Bloomberg Philanthropies είναι πιθανό να πουλήσει την Bloomberg L.P. ή να εισαγάγει την εταιρεία στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή μετά τη μεταβίβαση, σύμφωνα με δύο άτομα τα οποία έχουν καλή γνώση του θέματος. Βέβαια, όπως επισημαίνεται, η διαχείριση της Bloomberg L.P. τόσο νομικά όσο και διοικητικά θα μπορούσε να είναι δύσκολη για την Bloomberg Philanthropies, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Φοξ, ιδρυτή δικηγορικής εταιρείας στη Φιλαδέλφεια, η οποία ειδικεύεται σε ιδιωτικά ιδρύματα.

Τα κέρδη της Bloomberg L.P. θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, ακόμη κι αν ανήκουν σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, δήλωσε ο Τζιμ Φρίντλιτς, εκτελεστικός διευθυντής του δημοσιογραφικού ινστιτούτου The Lenfest Institute for Journalism, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού στον οποίο ανήκει η εφημερίδα Philadelphia Inquirer. Η Bloomberg L.P. αποκόμισε έσοδα άνω των 12 δισ. δολαρίων το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Burton-Taylor International Consulting. Οπως αναφέρει η στήλη DealBook της The New York Times, «υπάρχει ένας τρόπος για τον μεγιστάνα Μάικλ Μπλούμπεργκ να μειώσει δραστικά τη φορολογική του επιβάρυνση». Κι αυτό θα συνέβαινε αν ο δισεκατομμυριούχος πουλούσε την εταιρεία και στη συνέχεια δώριζε τα έσοδα της συμφωνίας στο Bloomberg Philanthropies. Η εξεύρεση αγοραστή, όμως, μπορεί να πάρει χρόνο. Η Bloomberg L.P. αποτελεί έναν «σπάνιο» συνδυασμό εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού, δεδομένων και μέσων ενημέρωσης, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών ενδιαφερομένων να την αποκτήσουν. Συν τοις άλλοις, οποιαδήποτε αγορά θα ήταν δαπανηρή: δεν υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους μνηστήρες που να διαθέτουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.