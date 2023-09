Ενα χρόνο λειτουργίας και 240.000 χρήστες «μετράει» η Klarna

Περισσότεροι από 240.000 καταναλωτές χρησιμοποιούν στη χώρα μας την υπηρεσία «Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» (Buy Now, Pay Later – BNPL) της Klarna, η οποία κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας στην Ελλάδα. Με την άτοκη υπηρεσία Pay in 3, η Klarna με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης εισήγαγε στην ελληνική αγορά μια βιώσιμη και ευέλικτη λύση πληρωμών, προσφέροντας μια νέα δυνατότητα αγορών online και στα φυσικά καταστήματα.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας η Klarna αποτελεί πλέον ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για περισσότερους από 1.500 εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε διάφορους τομείς, όπως στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών με τα Public, στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού με τα IKEA και Leroy Merlin, στη μόδα με τα H&M, Tommy Hilfiger και BSB, και στα αθλητικά είδη με τα Cosmos sport και Zakcret. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Klarna, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο Buy Now, Pay Later (BNPL). Στην Ελλάδα, το 45% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα επέλεγε υπηρεσίες BNPL για πληρωμές με άτοκες δόσεις και το 31% θα στρεφόταν στη χρήση πιστωτικής κάρτας. Επιπλέον, οι καταναλωτές παγκοσμίως θεωρούν χρήσιμο να μπορούν να πληρώσουν ένα ακριβό προϊόν σε ισόποσες δόσεις, χωρίς πρόσθετο κόστος ή τόκους.

«Το γεγονός ότι η Klarna ξεπέρασε τους 240.000 καταναλωτές που χρησιμοποιούν ενεργά τις υπηρεσίες μας για τις αγορές τους, καθώς και τους 1.500 εμπόρους συνεργάτες, είναι ένα ορόσημο που δείχνει τη δυναμική της Klarna στην Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη αγοραστική εμπειρία, μεγαλύτερο έλεγχο, διαφάνεια και περισσότερες επιλογές στο πώς αγοράζουν και πληρώνουν. Επιπλέον συμβάλλουμε σημαντικά στην ανάπτυξη των εμπόρων, παρέχοντας επιλογές πληρωμών που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο παραγόμενο τζίρο για τους συνεργάτες μας. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του ταξιδιού μας και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εισάγουμε νέες και καινοτόμες υπηρεσίες στην ελληνική αγορά», δήλωσε ο Ηλίας Πίτσαβος, επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα. Με περισσότερους από 150 εκατ. ενεργούς χρήστες παγκοσμίως και 2 εκατ. συναλλαγές την ημέρα, οι λύσεις πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης της Klarna φέρνουν την επανάσταση στον τρόπο που οι καταναλωτές αγοράζουν και πληρώνουν online, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ψωνίζουν πιο έξυπνα, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ευκολία.