Νέο καθεστώς για όσους έχουν πάνω από δύο Airbnb

Μιλώντας στην «Καθημερινή», η υπεύθυνη δημόσιας πολιτικής και εκστρατείας της Airbnb για τη Νότια Ευρώπη, Βαλεντίνα Ρέινο (Head of Public Policy & Campaign) εξηγεί πως «η Airbnb έχει πρωτοστατήσει εδώ και πολύ καιρό στην υπεράσπιση προοδευτικών κανόνων για τον κλάδο και χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να καθιερώσει σαφέστερα τον διαχωρισμό μεταξύ μεμονωμένων και επαγγελματιών οικοδεσποτών». Ωστόσο, συμπληρώνει ότι «νέοι, περισσότερο περιοριστικοί κανόνες που υποστηρίζονται από κάποιους, θα πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας της στέγασης και της υποστήριξης των απλών οικογενειών που νοικιάζουν τον χώρο τους για να βοηθήσουν οικονομικά το σπίτι τους: μέτρα, όπως ο περιορισμός στις ημέρες διανυκτέρευσης, θα μπορούσαν να βλάψουν τις ελληνικές οικογένειες και τον τουριστικό τομέα, θέτοντας επίσης σε κίνδυνο το έργο που έχει γίνει με την ΑΑΔΕ».

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

