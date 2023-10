Επιμένει στα κλασικά προϊόντα της η Coca-Cola

Εμφαση στην προώθηση υφιστάμενων κωδικών προϊόντων, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στην ελληνική αγορά θα δώσει το νέο έτος η Coca-Cola Hellas, αποφεύγοντας –σύμφωνα τουλάχιστον με τον σχεδιασμό που υπάρχει μέχρι τώρα– να τοποθετήσει προϊόντα από κατηγορίες ξένες προς τις εγχώριες καταναλωτικές τάσεις.

Η τάση, άλλωστε, που υπάρχει ευρέως στο λιανεμπόριο καταναλωτικών αγαθών είναι η μείωση των κωδικών, κάτι που επιδιώκει και ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, ειδικά μάλιστα σε ένα έντονα πληθωριστικό περιβάλλον. Στη λογική, λοιπόν, του «ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς» οι ενέργειες προώθησης θα επικεντρωθούν στα κλασικά σήματα της εταιρείας Coca-Cola, Sprite και Fanta, καθώς και στα mixers Schweppes.

Σε ό,τι αφορά την Coca-Cola, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθούν οι ενέργειες σχετικά με την Coca-Cola Zero (χωρίς ζάχαρη και καφεΐνη), καθώς αν και οι πωλήσεις της κρίνονται μέχρι στιγμής πολύ ικανοποιητικές, τα στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι το εν λόγω προϊόν έχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης.

Στο ίδιο πλαίσιο θα συνεχιστεί η προώθηση των σημάτων Sprite Zero και Fanta Zero, των οποίων οι πωλήσεις σημείωσαν πολύ καλή πορεία από τα τέλη της άνοιξης που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά, καθώς και των νέων γεύσεων των Schweppes. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι ενέργειες προώθησης του Costa Coffee, με τις κάψουλες να έχουν κατακτήσει μερίδιο αγοράς κοντά στο 10%.

Από την άλλη, δεν φαίνεται –τουλάχιστον μες στο 2024– πιθανή η έλευση στην ελληνική αγορά του Jack Daniels & Coca-Cola, ένα κοκτέιλ έτοιμο προς κατανάλωση (ready to drink) σε συσκευασία κουτιού, καθώς θεωρείται ότι δεν θα τύχει ευρείας απήχησης από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Συνολικά η κατηγορία των ready to drink ποτών στη χώρα, ακόμη και των ready to drink καφέδων, σημειώνει διαχρονικά χαμηλές πωλήσεις στην ελληνική αγορά, κάτι που εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών γίνεται κυρίως εκτός σπιτιού, σε καφέ, μπαρ και εστιατόρια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην Ελλάδα αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο το επάγγελμα του bartender, με Ελληνες bartenders να διακρίνονται και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Το προϊόν για την ώρα έχει τοποθετηθεί στην αγορά του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η πορεία ενός άλλου ready to drink ποτού της Coca-Cola στην Ελλάδα τελείωσε άδοξα πριν καλά καλά ξεκινήσει. Ο λόγος για το Topo Chico Hard Seltzer, αλκοολούχο ποτό με ανθρακούχο νερό με γεύσεις. Το εν λόγω προϊόν τοποθετήθηκε στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο του 2020, εν μέσω lockdown, γεγονός που αρχικά θεωρήθηκε ότι θα ευνοήσει τις πωλήσεις. Ωστόσο, οι προσδοκίες διαψεύστηκαν και τελικά το προϊόν αποσύρθηκε από την εγχώρια αγορά.

Εκτός ελληνικής αγοράς θα παραμείνουν και τα «φυτικά γαλακτοκομικά» με το σήμα Adez, μετά την αποτυχημένη είσοδό τους το 2017, κίνηση που αποδείχθηκε πρώιμη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς στη συνέχεια η εν λόγω κατηγορία απέκτησε σημαντικό κοινό και στην Ελλάδα.