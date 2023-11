Ο Αν. Αθανασόπουλος θα είναι ο νέος CEO του Olympia Group

Στον γνώριμο για εκείνον χώρο του λιανεμπορίου, στον οποίο διακρίθηκε κρατώντας το τιμόνι της Dixons South East Europe και οδηγώντας την «Κωτσόβολος» σε πλήρη κερδοφορία και σε διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της, επιστρέφει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ανδρέας Αθανασόπουλος, αναλαμβάνοντας από τις αρχές του νέου χρόνου καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στο Olympia Group του ομίλου Γερμανού.

Η επαγγελματική ενδυνάμωση του oμίλου, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Olympia Group, καθίσταται απαραίτητη λόγω των παγκόσμιων επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά στον πολυδιάστατο χώρο της αποθήκευσης ενέργειας, στο omnichannel retail και στον χώρο των εφαρμογών λογισμικού, που αποτελούν περιοχές αιχμής για τον όμιλο.

Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος διαθέτει εκτενή εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος, πλέον των 24 ετών, στον τραπεζικό χώρο και στον χώρο της λιανικής και των επιχειρήσεων. Σε όλες τις αποστολές του έχει ηγηθεί του σχεδιασμού και υλοποίησης μεγάλης κλίμακας στρατηγικών σχεδίων οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης. Την περίοδο 2020-2023 διετέλεσε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank έχοντας τον ρόλο του Group Chief Transformation Officer. Από τις αρχές του 2018 έως τα τέλη του 2020 διετέλεσε Chief Customer Officer and CEO Financial Services της Dixons Carphone στα κεντρικά του ομίλου στο Λονδίνο, ενώ από το 2013 έως το 2017 ήταν διευθύνων σύμβουλος της «Κωτσόβολος», όπου υλοποίησε έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό της εταιρείας. Ο κ. Αθανασόπουλος συνδυάζει και εξαιρετική ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο του Warwick Business School (1991-1997) ως Senior Lecturer, ενώ έχει Post-Doc από το London Βusiness School και Phd University of Warwick in Management Sciences and Analytics.

Τη θέση του κ. Αθανασόπουλου θα αναλάβει ο Ιάκωβος Γιαννακλής, πρώην γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής της Eurobank, ο οποίος επιστρέφει από τα Αραβικά Εμιράτα όπου μετέβη πριν από περίπου τέσσερις μήνες για να αναλάβει επικεφαλής λιανικής τραπεζικής της κορυφαίας τράπεζας του Ομάν, Bank Muscat. Ο κ. Γιαννακλής τοποθετείται αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, επικεφαλής λιανικής και ψηφιακής τραπεζικής καθώς και μέλος της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού και της διοικητικής επιτροπής της Eurobank, που θα αναφέρεται στον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία.