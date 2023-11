Η διαπραγμάτευση για το κόστος του αερίου

Με τις διαπραγματεύσεις της ΔΕΠΑ με την Gazprom, που βρίσκονται σε εξέλιξη για την τιμή του φυσικού αερίου και τις ρήτρες take or pay, συνέδεσε ο αρμόδιος υπουργός Θ. Σκυλακάκης τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της επιβολής έκτακτης εισφοράς από τη Βουλγαρία στο ρωσικό αέριο που διέρχεται στο εσωτερικό της και που θα επιβαρύνει κατά 10,2 ευρώ/MWh τις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω της Βουλγαρίας. Ο υπουργός, αν και αναγνώρισε ότι η έκτακτη αυτή εισφορά θα αυξήσει το κόστος εισαγωγών αερίου στη χώρα, σημείωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι διαπραγματεύσεις της ΔΕΠΑ με την Gazprom για τις ρήτρες take or pay, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει και το Δημόσιο ως μέτοχο. Οι ποσότητες που εισάγει η ΔΕΠΑ δεν επηρεάζονται από την εισφορά της Βουλγαρίας, τόνισε ο υπουργός, εξηγώντας ότι η σύμβασή της με την Gazprom προβλέπει ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση από φόρους και τέλη την αναλαμβάνει η ρωσική εταιρεία.

«Απογείωση» επιβατικής κίνησης στο «Ελ. Βενιζέλος»

Κατά 16,3% αυξημένη, σε 3 εκατ. άτομα, ήταν η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Σεπτέμβριο, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2022. Ενισχύθηκε σε ποσοστό 11,8% και έναντι του Σεπτεμβρίου του 2019, έτους ρεκόρ για τον τουρισμό. Στο εννεάμηνο, η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 25,7%, σε περίπου 22 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022 και κατά 8,6% σε σχέση με το 2019. Συγκριτικά με το 2022, στο εννεάμηνο οι εγχώριοι επιβάτες ενισχύθηκαν κατά 20,3%, με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι 28,3% για τη διεθνή επιβατική κίνηση.

Πωλήθηκε η θυγατρική της Eurobank στη Σερβία

Την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της στη Σερβία Eurobank Direktna στην AIK Banka ανακοίνωσε χθες η Eurobank, μετά τη λήψη των εγκρίσεων από όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η Eurobank Direktna ανήκει στη Eurobank Holdings (70%) και στους πρώην μετόχους της Direktna Banka (30%). Το τίμημα σε μετρητά για το 70% που κατέχει η Eurobank ανήλθε σε περίπου 198 εκατ. ευρώ και αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 45 μονάδες βάσης στον κεφαλαιακό δείκτη της Eurobank.

Αλλαγή φρουράς στην Ενωση Τραπεζών

Αλλαγή φρουράς πραγματοποιήθηκε στην προεδρία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με την αποχώρηση του Βασίλη Ράπανου, τη θέση του οποίου αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης. Με βάση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αντιπρόεδρος της ΕΕΤ αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ο οποίος διαδέχεται τον Παύλο Μυλωνά. Σε δήλωσή του ο νέος πρόεδρος της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης δεσμεύτηκε να συνεχίσει το έργο των προκατόχων του, ενώ σημείωσε ότι «ο τραπεζικός τομέας σήμερα πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο τις εξαιρετικά υψηλές εποπτικές απαιτήσεις, αλλά και το σύνολο της μετεξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας, την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή επανάσταση».

Στον «Ηρακλή» οδεύει το Solar

Στον προθάλαμο του «Ηρακλή III», που αναμένει την έγκριση από την DG Comp, βρίσκεται η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Solar, που ανακοινώθηκε χθες από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ και μεταβιβάζεται στη Waterwheel Capital Management, η οποία εξαγοράζει το 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), αξίας 200 εκατ. ευρώ, και το 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes), αξίας 800 εκατ. ευρώ, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις τράπεζες. Από την πλευρά τους οι τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, για το οποίο αναμένεται να δοθεί η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η Cepal Hellas.